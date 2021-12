Маша Єфросиніна похвалилася стрункою фігурою у червоній білизні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вразила підписників гарячими знімками.

Цими фото вона поділилась в своєму Інстаграм.

На фото блогерка позує в червоній білизні.

Фанати швидко написали зірці компліменти в коментарях.

За день допис встиг зібрати більше 70 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як фото Маші Єфросиніної з дня народження.

Фото: mashaefrosinina

