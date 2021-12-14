Маша Єфросиніна похвалилася стрункою фігурою у червоній білизні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вразила підписників гарячими знімками.
Цими фото вона поділилась в своєму Інстаграм.
На фото блогерка позує в червоній білизні.
— Свій перший комплект червоної білизни я купила в 2002 році, познайомившись зі своїм майбутнім чоловіком! Тоді я мислила приблизно так: не вмієш готувати, бери хлопця червоними трусами! — підписала Маша.
Фанати швидко написали зірці компліменти в коментарях.
За день допис встиг зібрати більше 70 тисяч вподобань.Також по темі: Закидали компліментами. Маша Єфросиніна показала розкішну фігуру Маша Єфросиніна про чоловіків, телебачення та оголені фото: ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3 Маша Єфросиніна розповіла про свій перший секс
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як фото Маші Єфросиніної з дня народження.
Фото: mashaefrosinina