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ICTV Ранок 14.12.2021 19:15
14.12.2021 19:15
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Маша Єфросиніна похвалилася стрункою фігурою у червоній білизні

Маша Єфросиніна похвалилася стрункою фігурою у червоній білизні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вразила підписників гарячими знімками.

Цими фото вона поділилась в своєму Інстаграм.

На фото блогерка позує в червоній білизні.

— Свій перший комплект червоної білизни я купила в 2002 році, познайомившись зі своїм майбутнім чоловіком! Тоді я мислила приблизно так: не вмієш готувати, бери хлопця червоними трусами! — підписала Маша.

Фанати швидко написали зірці компліменти в коментарях.

За день допис встиг зібрати більше 70 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як фото Маші Єфросиніної з дня народження.

Фото: mashaefrosinina

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Теги: інстаграм зірок, Маша Єфросиніна, шоу-бізнес
14.12.2021 19:15



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