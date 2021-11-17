На райських островах. Оля Полякова показала як танцює у купальнику на Мальдівах

Співачка Оля Полякова відправилась на відпочинок з доньками на Мальдіви.
Однак зірка не дає прихильникам сумувати і ділиться відео з запальними танцями в ТікТок.
Занменитість не сама знімається у ролику, а разом з донькою — Марією.
Оля танцює в купальнику смарагдового кольору, а донька в чорному.
Обидва образи підкреслюють їх засмаглу та підтягнуту фігуру.
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Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі фото Олі Полякової в бікіні.
Фото: polyakovamusic
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17.11.2021 15:10
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