На райських островах. Оля Полякова показала як танцює у купальнику на Мальдівах

Співачка Оля Полякова відправилась на відпочинок з доньками на Мальдіви.

Однак зірка не дає прихильникам сумувати і ділиться відео з запальними танцями в ТікТок.

Занменитість не сама знімається у ролику, а разом з донькою — Марією.

Оля танцює в купальнику смарагдового кольору, а донька в чорному.

Обидва образи підкреслюють їх засмаглу та підтягнуту фігуру.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі фото Олі Полякової в бікіні.

Фото: polyakovamusic

