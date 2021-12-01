На концерті без спідниці? Оля Полякова показала відвертий образ

Українська співачка Оля Полякова показала свої довгі ноги.
Цим знімком артистка поділилась у своєму Інстаграм-акаунті.
Полякова вирішила вкотре продемонструвати свою ідеальну фігуру.
— Буду співати таки,– підписала свій знімок без спідниці зірка.
“Завжди так співаю і горя не знаю”– одразу відповіла їй у коментарях Даша Астафьєва.
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Нагадаємо, раніше ми показували фото Олі Полякової з відпочинку.
Фото: polyakovamusic
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01.12.2021 19:15
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