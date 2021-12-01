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ICTV Ранок 01.12.2021 19:15
01.12.2021 19:15
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На концерті без спідниці? Оля Полякова показала відвертий образ

На концерті без спідниці? Оля Полякова показала відвертий образ

Українська співачка Оля Полякова показала свої довгі ноги.

Цим знімком артистка поділилась у своєму Інстаграм-акаунті.

Полякова вирішила вкотре продемонструвати свою ідеальну фігуру.

 — Буду співати таки,– підписала свій знімок без спідниці зірка.

“Завжди так співаю і горя не знаю”– одразу відповіла їй у коментарях Даша Астафьєва.

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Олі Полякової з відпочинку.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, Оля Полякова, шоу-бізнес
01.12.2021 19:15



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