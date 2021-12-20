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ICTV Ранок 20.12.2021 11:41
20.12.2021 11:41
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Винна ягода. Корисні властивості інжиру

Винна ягода. Корисні властивості інжиру

Корисні властивості сушеного інжиру.

Фіги, смоква, винна ягода — його називають по-різному.

Цей екзотичний фрукт славиться своїм естетичним виглядом, що приваблює фотографів, і незабутнім ніжним смаком.

А ще сушеному й свіжому вигляді має безліч корисних властивостей: застосовується для профілактики раку, лікування бронхіту й щитовидки.

Все це про інжир.

Ранок у Великому Місті зараз розповість у чому полягає користь цього заморського фрукту.

Корисні властивості інжиру

Зміцнює імунітет

Інжир є чудовими джерелом вітамінів і мікроелементів.

Зокрема, у ньому в достатній кількості містяться антиоксиданти, вітаміни групи В, А, С, К, Е і бета-каротин, а також мінеральні речовини – калій, кальцій, магній, фосфор і залізо.

В сушеному інжирі калію майже стільки ж, як і у фініку, а заліза — більше, ніж в яблуці. Тому фіги рекомендують приймати в їжу хворим на анемію і вагітним.

Тож не дивно, що такий багатий склад інжиру зміцнює організм та покращує загальне самопочуттю людини.

Сприяє роботі кишківника

М’якоть плоду містить клітковину, необхідну для правильного травлення.

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Завдяки цьому, інжир має легку проносну дію і сприяє роботі шлунково-кишкового тракту.

Покращує роботу серцево-судинної  та нервової систем

Інжир прирівнюється до медикаментів, коли доводиться лікувати серцево-судинну систему.

Він допомагає знизити тиск і позитивно впливає на діяльність серця, а фермент фіцин запобігає утворенню тромбів і знижує рівень холестерину в крові.

Також фіги позитивно впливають на нашу нервову систему й вважаються відмінним методом профілактики стресу.

інжир фото

Допомагає при застуді та бронхіті

Інжир славиться своїми жарознижувальними та протизапальними властивостями, а ще чудово допомагає організму боротись із кашлем.

Тому почати вживання сушеного інжиру в осінню пору — прекрасна ідея.

Сприяє схудненню

Клітковина інжиру, про яку ми писали вище, допомагає надовго утамувати відчуття голоду.

Тож сушені фіги можуть замінити калорійні солодощі й стати твоїм улюбленим корисним перекусом.

А його потогінна дія допоможе позбутись зайвої ваги.

Кому не варто їсти інжир?

  • тим, у кого є запальні процеси в шлунково-кишковому тракті та сечостатевій системі;
  • людям із схильністю до утворення каменів;
  • гіпотонікам (інжир може знизити тиск);
  • людям з цукровим діабетом та гастритом потрібно мати міру із сушеними плоди через їх калорійність (257 кКал на 100 г);

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості фейхоа.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
20.12.2021 11:41



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