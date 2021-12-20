Винна ягода. Корисні властивості інжиру

Корисні властивості сушеного інжиру.

Фіги, смоква, винна ягода — його називають по-різному.

Цей екзотичний фрукт славиться своїм естетичним виглядом, що приваблює фотографів, і незабутнім ніжним смаком.

А ще сушеному й свіжому вигляді має безліч корисних властивостей: застосовується для профілактики раку, лікування бронхіту й щитовидки.

Все це про інжир.

Ранок у Великому Місті зараз розповість у чому полягає користь цього заморського фрукту.

Корисні властивості інжиру

Зміцнює імунітет

Інжир є чудовими джерелом вітамінів і мікроелементів.

Зокрема, у ньому в достатній кількості містяться антиоксиданти, вітаміни групи В, А, С, К, Е і бета-каротин, а також мінеральні речовини – калій, кальцій, магній, фосфор і залізо.

В сушеному інжирі калію майже стільки ж, як і у фініку, а заліза — більше, ніж в яблуці. Тому фіги рекомендують приймати в їжу хворим на анемію і вагітним.

Тож не дивно, що такий багатий склад інжиру зміцнює організм та покращує загальне самопочуттю людини.

Сприяє роботі кишківника

М’якоть плоду містить клітковину, необхідну для правильного травлення.

Завдяки цьому, інжир має легку проносну дію і сприяє роботі шлунково-кишкового тракту.

Покращує роботу серцево-судинної та нервової систем

Інжир прирівнюється до медикаментів, коли доводиться лікувати серцево-судинну систему.

Він допомагає знизити тиск і позитивно впливає на діяльність серця, а фермент фіцин запобігає утворенню тромбів і знижує рівень холестерину в крові.

Також фіги позитивно впливають на нашу нервову систему й вважаються відмінним методом профілактики стресу.

Допомагає при застуді та бронхіті

Інжир славиться своїми жарознижувальними та протизапальними властивостями, а ще чудово допомагає організму боротись із кашлем.

Тому почати вживання сушеного інжиру в осінню пору — прекрасна ідея.

Сприяє схудненню

Клітковина інжиру, про яку ми писали вище, допомагає надовго утамувати відчуття голоду.

Тож сушені фіги можуть замінити калорійні солодощі й стати твоїм улюбленим корисним перекусом.

А його потогінна дія допоможе позбутись зайвої ваги.

Кому не варто їсти інжир?

тим, у кого є запальні процеси в шлунково-кишковому тракті та сечостатевій системі;

людям із схильністю до утворення каменів;

гіпотонікам (інжир може знизити тиск);

людям з цукровим діабетом та гастритом потрібно мати міру із сушеними плоди через їх калорійність (257 кКал на 100 г);

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості фейхоа.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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