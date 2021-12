Винна ягода. Корисні властивості інжиру

Корисні властивості сушеного інжиру.

Фіги, смоква, винна ягода — його називають по-різному.

Цей екзотичний фрукт славиться своїм естетичним виглядом, що приваблює фотографів, і незабутнім ніжним смаком.

А ще сушеному й свіжому вигляді має безліч корисних властивостей: застосовується для профілактики раку, лікування бронхіту й щитовидки.

Все це про інжир.

Ранок у Великому Місті зараз розповість у чому полягає користь цього заморського фрукту.

Інжир є чудовими джерелом вітамінів і мікроелементів.

Зокрема, у ньому в достатній кількості містяться антиоксиданти, вітаміни групи В, А, С, К, Е і бета-каротин, а також мінеральні речовини – калій, кальцій, магній, фосфор і залізо.

Тож не дивно, що такий багатий склад інжиру зміцнює організм та покращує загальне самопочуттю людини.

М’якоть плоду містить клітковину, необхідну для правильного травлення.

Завдяки цьому, інжир має легку проносну дію і сприяє роботі шлунково-кишкового тракту.

Інжир прирівнюється до медикаментів, коли доводиться лікувати серцево-судинну систему.

Також фіги позитивно впливають на нашу нервову систему й вважаються відмінним методом профілактики стресу.

Інжир славиться своїми жарознижувальними та протизапальними властивостями, а ще чудово допомагає організму боротись із кашлем.

Тому почати вживання сушеного інжиру в осінню пору — прекрасна ідея.

Клітковина інжиру, про яку ми писали вище, допомагає надовго утамувати відчуття голоду.

Тож сушені фіги можуть замінити калорійні солодощі й стати твоїм улюбленим корисним перекусом.

А його потогінна дія допоможе позбутись зайвої ваги.

Фото: Pixabay

