Вершкове масло: корисні властивості та шкода

Вершкове масло – продукт, який ми вживаємо майже кожного дня та додаємо у випічку, каші тощо. Але ж яка користь та шкода вершкового масла? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе корисну інформацію.
Треба пам’ятати, корисним є тільки масло, отримане з натуральних молочних вершків. Воно може мати жирність від 61,5% до 85%, причому чим жирним буде, тим краще.
Всі інші продукти під назвою “масло” – це маргарин, насичений консервантами, регуляторами кислотності, барвниками, емульгаторами, ароматизаторами та іншими домішками.
У такому випадку краще не насичувати організм шкідливим продуктом, тому що від маргарину користі немає.
Вживання саме натурального вершкового масла вбачає досить багато корисних властивостей.
Корисні властивості вершкового масла
- Масло багате на найбільш легкозасвоювану форму вітаміну А, необхідну для здоров’я щитовидної залози та надниркових залоз.
- Містить лауринову кислоту, важливу для лікування грибкових інфекцій.
- Містить лецитин, необхідний для метаболізму холестерину.
- Містить антиоксиданти, що захищають від пошкодження вільними радикалами.
- Має антиоксиданти, що захищають від ослаблення артерій.
- Є чудовим джерелом вітамінів Е і К.
- Насичені жири у вершковому маслі мають сильні протипухлинні та протиракові властивості.
- Масло містить кон’юговану лінолеву кислоту, яка є потужним протираковим агентом, нарощує м’язи та підвищує імунітет.
- Вітамін D, що міститься у вершковому маслі, необхідний для засвоєння кальцію.
- Захищає від карієсу.
- Це єдине джерело фактора жорсткості, який захищає від кальцифікації суглобів.
- Фактор жорсткості у вершковому маслі також запобігає затвердінню артерій, катаракти та кальцифікації епіфізу.
- Є джерелом активатора X, який допомагає вашому організму засвоювати мінерали.
- Є джерелом йоду у високопоглинальній формі.
- Є джерелом швидкої енергії і не зберігається в нашому тілі жирової тканини.
- Містить арахідонову кислоту (АА), яка відіграє роль у роботі мозку і є життєвоважливим компонентом клітинних мембран.
- Захищає від шлунково-кишкових інфекцій у молодих або літніх людей.
Чи є шкода від вершкового масла
Всупереч безлічі позитивних моментів також є негативний вплив масла.
- Висока калорійність.
- Насичені жири.
- Холестерин.
Масло може підвищити рівень “поганого” холестерину в організмі, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.Також по темі: Корисні властивості кунжуту: вагомі причини додати його до раціону Як обрати якісне вершкове масло: поради та лайфхаки ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії
1 столова ложка вершкового масла містить 30 міліграмів холестерину і 7 грамів насичених жирів. Насичені жири та холестерин нерозривно пов’язані. У 100 г вершкового масла міститься близько 240 мг холестерину.
Норма “поганого” холестерину в крові не повинна перевищувати 130 мг. Значить, допустима добова доза вершкового масла — не більше 30-50 грам.
Не варто боятися шкоди вершкового масла та не вживати його зовсім, але важливо дозувати кількість та отримувати від нього лиш користь.
Але насамперед ознайомтесь з впливом вершкового масла на організм людини: його шкодою та користю, а потім визначайтеся.
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Фото: Unsplash
Анна Пасічник