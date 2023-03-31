Вершкове масло: корисні властивості та шкода

Вершкове масло – продукт, який ми вживаємо майже кожного дня та додаємо у випічку, каші тощо. Але ж яка користь та шкода вершкового масла? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе корисну інформацію.

Треба пам’ятати, корисним є тільки масло, отримане з натуральних молочних вершків. Воно може мати жирність від 61,5% до 85%, причому чим жирним буде, тим краще.

Всі інші продукти під назвою “масло” – це маргарин, насичений консервантами, регуляторами кислотності, барвниками, емульгаторами, ароматизаторами та іншими домішками.

У такому випадку краще не насичувати організм шкідливим продуктом, тому що від маргарину користі немає.

Вживання саме натурального вершкового масла вбачає досить багато корисних властивостей.

Корисні властивості вершкового масла

Масло багате на найбільш легкозасвоювану форму вітаміну А, необхідну для здоров’я щитовидної залози та надниркових залоз. Містить лауринову кислоту, важливу для лікування грибкових інфекцій. Містить лецитин, необхідний для метаболізму холестерину. Містить антиоксиданти, що захищають від пошкодження вільними радикалами. Має антиоксиданти, що захищають від ослаблення артерій. Є чудовим джерелом вітамінів Е і К. Насичені жири у вершковому маслі мають сильні протипухлинні та протиракові властивості. Масло містить кон’юговану лінолеву кислоту, яка є потужним протираковим агентом, нарощує м’язи та підвищує імунітет. Вітамін D, що міститься у вершковому маслі, необхідний для засвоєння кальцію. Захищає від карієсу. Це єдине джерело фактора жорсткості, який захищає від кальцифікації суглобів. Фактор жорсткості у вершковому маслі також запобігає затвердінню артерій, катаракти та кальцифікації епіфізу. Є джерелом активатора X, який допомагає вашому організму засвоювати мінерали. Є джерелом йоду у високопоглинальній формі. Є джерелом швидкої енергії і не зберігається в нашому тілі жирової тканини. Містить арахідонову кислоту (АА), яка відіграє роль у роботі мозку і є життєвоважливим компонентом клітинних мембран. Захищає від шлунково-кишкових інфекцій у молодих або літніх людей.

Чи є шкода від вершкового масла

Всупереч безлічі позитивних моментів також є негативний вплив масла.

Висока калорійність. Насичені жири. Холестерин.

Масло може підвищити рівень “поганого” холестерину в організмі, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

1 столова ложка вершкового масла містить 30 міліграмів холестерину і 7 грамів насичених жирів. Насичені жири та холестерин нерозривно пов’язані. У 100 г вершкового масла міститься близько 240 мг холестерину.

Норма “поганого” холестерину в крові не повинна перевищувати 130 мг. Значить, допустима добова доза вершкового масла — не більше 30-50 грам.

Не варто боятися шкоди вершкового масла та не вживати його зовсім, але важливо дозувати кількість та отримувати від нього лиш користь.

Але насамперед ознайомтесь з впливом вершкового масла на організм людини: його шкодою та користю, а потім визначайтеся.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисний яблучний оцет.

Фото: Unsplash

Анна Пасічник