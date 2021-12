Аптека в мініатюрі: корисні властивості граната

Корисні властивості граната для чоловіків і жінок – навіщо потрібно їсти цей фрукт.

Гранат – це справжня аптека в мініатюрі! Він містить 15 амінокислот, п’ять із яких незамінні. А це – цілу купу важливих вітамінів та мікроелементів.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП-5 корисних властивостей граната.

Гранат – це ідеальний фрукт для діабетиків. Адже він працює як природний інсулін та здатен понижувати рівень цукру в крові. Аби відчути ефект, достатньо вживати всього по чайній ложці соку кілька разів на день.

У кісточках граната містяться цілющі олії, а також вітамін Е. У комплексі вони здатні відновити гормональний баланс в організмі. Спеціалісти рекомендують жінкам їсти гранат у разі болючих менструацій, під час клімаксу та просто для профілактики гормональних збоїв.

Гранат дуже корисний не лише для жінок, але й для чоловіків. Адже здатен діяти на чоловічій організм, як віа-гра.

Справа в тому, що цей фрукт містить потужні антиоксиданти, які блокують дію вільних радикалів і покращують кровообіг у статевих органах.

Гранатовий сік варто вживати всім, хто перебуває в зонах із підвищеним радіаційним фоном. Адже цей фрукт має унікальну здатність – виводити радіацію з тканин організму.

Також стаканчиком гранатового соку варто себе побалувати після рентгену, флюорографії чи польоту в літаку.

Аби тримати себе в ідеальній формі, радимо випивати стакан гранатового соку щодня, або з’їдати хоча б один цілий гранат. Справа в тому, що цей фрукт містить поліфеноли, які зменшують апетит і надовго зберігають відчуття ситості.

