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ICTV Ранок 18.12.2021 15:00
18.12.2021 15:00
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Зі шкіркою чи без? Як правильно їсти манго

Зі шкіркою чи без? Як правильно їсти манго

Як правильно чистити і їсти манго.

Манго ціниться за те, що у плоді знаходиться джерело вітамінів.

А регулярне вживання манго сприяє зміцненню імунної системи завдяки вітамінам  В, С і А.

Тож ранок у Великому Місті готовий розказати, як правильно їсти манго і очистити від шкірки.

Як їсти манго

Найчастіше фрукт вживають без шкірки.

Однак, перш ніж, почати насолоджуватись смаком, варто як слід підготувати фрукт.

Фрукт слід вимити в теплій воді і насухо витерти рушником.

Також по темі: Як обрати стигле манго? Прості поради Терпко-солодкі корисні плоди. Як правильно їсти хурму? Манго для здоров’я: корисні властивості тропічного фрукта

Буває так, що при чистці манго з стиглого плода випливає сік.

Крім того, кісточка сама практично не відділяється.

Тому перш ніж очистити плід, його варто порізати.

Манго портібно потрібно на дві частини і гострим ножем на одній з половин розсікти м’якоть на дрібну сіточку, намагаючись не прорізати шкірку.

Тепер потрібно обережно вивернути середину.

Шматочки плода з максимальною акуратністю вивернути всередину і зрізати кубики.

В холодильнику фрукт розрізаним можна зберігати не більше 5 діб.

Тільки не варто запаковувати плід у поліетиленовий пакет, краще скористатись харчовим боксом чи паперовим пакетом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості граната.

Фото: Pexels

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Теги: екзотичні фрукти, поради
18.12.2021 15:00



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