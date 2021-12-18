Зі шкіркою чи без? Як правильно їсти манго

Як правильно чистити і їсти манго.
Манго ціниться за те, що у плоді знаходиться джерело вітамінів.
А регулярне вживання манго сприяє зміцненню імунної системи завдяки вітамінам В, С і А.
Тож ранок у Великому Місті готовий розказати, як правильно їсти манго і очистити від шкірки.
Як їсти манго
Найчастіше фрукт вживають без шкірки.
Однак, перш ніж, почати насолоджуватись смаком, варто як слід підготувати фрукт.
Фрукт слід вимити в теплій воді і насухо витерти рушником.Також по темі: Як обрати стигле манго? Прості поради Терпко-солодкі корисні плоди. Як правильно їсти хурму? Манго для здоров’я: корисні властивості тропічного фрукта
Буває так, що при чистці манго з стиглого плода випливає сік.
Крім того, кісточка сама практично не відділяється.
Тому перш ніж очистити плід, його варто порізати.
Манго портібно потрібно на дві частини і гострим ножем на одній з половин розсікти м’якоть на дрібну сіточку, намагаючись не прорізати шкірку.
Тепер потрібно обережно вивернути середину.
Шматочки плода з максимальною акуратністю вивернути всередину і зрізати кубики.
В холодильнику фрукт розрізаним можна зберігати не більше 5 діб.
Тільки не варто запаковувати плід у поліетиленовий пакет, краще скористатись харчовим боксом чи паперовим пакетом.
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