Зі шкіркою чи без? Як правильно їсти манго

Як правильно чистити і їсти манго.

Манго ціниться за те, що у плоді знаходиться джерело вітамінів.

А регулярне вживання манго сприяє зміцненню імунної системи завдяки вітамінам В, С і А.

Тож ранок у Великому Місті готовий розказати, як правильно їсти манго і очистити від шкірки.

Найчастіше фрукт вживають без шкірки.

Однак, перш ніж, почати насолоджуватись смаком, варто як слід підготувати фрукт.

Фрукт слід вимити в теплій воді і насухо витерти рушником.

Буває так, що при чистці манго з стиглого плода випливає сік.

Крім того, кісточка сама практично не відділяється.

Тому перш ніж очистити плід, його варто порізати.

Тепер потрібно обережно вивернути середину.

Шматочки плода з максимальною акуратністю вивернути всередину і зрізати кубики.

В холодильнику фрукт розрізаним можна зберігати не більше 5 діб.

Тільки не варто запаковувати плід у поліетиленовий пакет, краще скористатись харчовим боксом чи паперовим пакетом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості граната.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.