Терпко-солодкі корисні плоди. Як правильно їсти хурму?

Як правильно їсти хурму: інструкція.

Хурма вже давно перестала бути для нас заморською диковинкою.

З кожним роком дедалі більше українців купують цей яскравий помаранчевий фрукт не лише, щоб насолодитись її незвичним смаком, а й щоб оздоровитися.

Та досі багато хто не знає, коли, з чим і як саме їсти хурму.

Почнемо із найбільш популярного запиту — чи потрібно чистити хурму?

Взагалі, більшість різновидів фрукту їсти зі шкіркою.

Але це точно не стосується незрілих плодів.

Сам по собі танін безпечний, але у великій кількості його вживати не варто.

Хурма сповнена корисних властивостей.

І щоб так користь зберігалася, фрукт потрібно вживати не раніше, ніж через годину після їжі і не пізніше, ніж за півгодини до трапези.

Звісно, ти можеш дозволити собі одноразовий грішок і посмакувати хурмою посеред ночі.

Але, якщо фрукт ти вживаєш доволі часто, варто знати, коли його найкращий час.

Окрім своїх цілющих якостей, хурма славиться ще й танінами.

Останні у свою чергу здатні блокувати і “зупиняти” роботу шлунку, сповільнювати перистальтику кишківника, викликати нудоту і затримку стільця.

Тому, за словами фахівців, важливо їсти лише стиглі плоди.

А це означає, що зайва терпкість не свідчить ні про що хороше.

Хурма — доволі самодостатній фрукт.

Але, якщо ти любиш експериментувати, то не проходь повз цей пункт.

Також фрукт корисно вживати з апельсиновим соком.

А ось зернові в партнері хурми не підійдуть.

Яскраві помаранчеві плоди цілком можуть замінити собою калорійні десерти.

Проте варто пам’ятати про почуття міри.

Без побоювань за фігуру можна вживати до 3 штук хурми в день.

А людям із будь-яким видом анемії така кількість є не те, що оптимальною, а необхідною.

