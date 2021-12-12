Терпко-солодкі корисні плоди. Як правильно їсти хурму?

Як правильно їсти хурму: інструкція.

Хурма вже давно перестала бути для нас заморською диковинкою.

З кожним роком дедалі більше українців купують цей яскравий помаранчевий фрукт не лише, щоб насолодитись її незвичним смаком, а й щоб оздоровитися.

Та досі багато хто не знає, коли, з чим і як саме їсти хурму.

Ранок у Великому Місті допоможе розібратись із цим солодко-терпким завданням.

Як правильно їсти хурму?

З шкіркою чи без?

Почнемо із найбільш популярного запиту — чи потрібно чистити хурму?

Взагалі, більшість різновидів фрукту їсти зі шкіркою.

Але це точно не стосується незрілих плодів.

Терпку хурму краще “роздягнути” через велику кількість таніну.

Сам по собі танін безпечний, але у великій кількості його вживати не варто.

Вибери правильний час для хурми

Хурма сповнена корисних властивостей.

І щоб так користь зберігалася, фрукт потрібно вживати не раніше, ніж через годину після їжі і не пізніше, ніж за півгодини до трапези.

Звісно, ти можеш дозволити собі одноразовий грішок і посмакувати хурмою посеред ночі.

Але, якщо фрукт ти вживаєш доволі часто, варто знати, коли його найкращий час.

Дієтологи рекомендують їсти хурму до 17:00.

Зверни увагу на смак

Окрім своїх цілющих якостей, хурма славиться ще й танінами.

Останні у свою чергу здатні блокувати і “зупиняти” роботу шлунку, сповільнювати перистальтику кишківника, викликати нудоту і затримку стільця.

Тому, за словами фахівців, важливо їсти лише стиглі плоди.

А це означає, що зайва терпкість не свідчить ні про що хороше.

Не бійся поєднань

Хурма — доволі самодостатній фрукт.

Але, якщо ти любиш експериментувати, то не проходь повз цей пункт.

Хурма відмінно поєднується з йогуртом, вершками і сиром.

Також фрукт корисно вживати з апельсиновим соком.

А ось зернові в партнері хурми не підійдуть.

Оптимальна кількість фрукту

Яскраві помаранчеві плоди цілком можуть замінити собою калорійні десерти.

Проте варто пам’ятати про почуття міри.

Без побоювань за фігуру можна вживати до 3 штук хурми в день.

А людям із будь-яким видом анемії така кількість є не те, що оптимальною, а необхідною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості хурми.

Фото: Pexels

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