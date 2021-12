Шапка Мономаха – це московський фальсифікат? Навіщо російська пропаганда перекручує правду

Історична правда про каняза Володимира Мономаха.

Шапка Мономаха, символ влади Московських царів — це фальшивка і брехня.

Ба більше, київський князь Володимир Мономах її ніколи навіть в очі не бачив.

Але хто і навіщо вигадав легенду про шапку Мономаха?

Та ще й за 200 років після його смерті.

Ми зібрали найбезглуздіші міфи, аби разом з істориком з’ясувати правду.

МОСКОВСЬКІ ПРАВИТЕЛІ – СПАДКОЄМЦІ ВІЗАНТІЇ

Володимир Мономах — київський князь, який жив у 1113 роках.

Він був від візантійської князівни.

Більш відомий в історії як Мономах.

Відповідно далі від молодших Мономаховичів пішли Юрій Долгорукий, Андрій Боголюдський і московські князі.

Від старших Мономаховичів пішли королі Русі в Галичині.

І в результаті коли Московська держава відокремилася від Золотої Орди 1480 рік, вона почала претендувати одразу і на Київську спадщину Мономаховичів і на Візантійську спадщину, оскільки їх перший незалежний князь – Іван ІІІ був одружений з племінницею останнього Візантійського імператора.

Історик Кирило Галушко розповідає:

Експертиза шапки Мономаха показала, що це продукт XIV століття центральної Азії чи сучасного Узбекистану для московского князя від його ординського сюжеру.

Для московських князів дистанція від Константинополя до Москви проходила через Київ і єдиний київський князь, який мав родинні стосунки після Володимира Святого з Візантією, це був Володимир Мономах.

Експерт говорить:

Він помер приблизно за 200 років до того, як вона з’явилася.

Звідки на шапці з’явився хрест?

Невже Москва — це третій Рим?

Детальніше дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської в рубриці Міфи історії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали правду про княгиню Ольгу.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.