Роки беруть своє. Моніка Беллуччі показала нові фото для глянцю

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі знялася для модного журналу.

Знімками з нової фотосесії зірка похизувалась у своєму Інстаграм-акаунті.

Окрім цього знаменитість з’явилась на обкладинці популярного британського глянцю.

Цим фото Моніка дала привід підписникам попліткувати з приводу її зовнішності.

У коментарях одні пишуть, що Моніка розкішно вигляядає.

Інші хейтять і критикують, що вся в зморшках і, навіть, радять звернутись до пластичного хірурга.

Сама ж Беллучі зізналася у своєму інтерв’ю, що сприймає прихід старості як належне і що не треба тікати від цього, треба пишатися тим, що прожив довге і щасливе життя.

