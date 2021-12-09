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ICTV Ранок 09.12.2021 20:20
09.12.2021 20:20
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Роки беруть своє. Моніка Беллуччі показала нові фото для глянцю

Роки беруть своє. Моніка Беллуччі показала нові фото для глянцю

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі знялася для модного журналу.

Знімками з нової фотосесії зірка похизувалась у своєму Інстаграм-акаунті.

Окрім цього знаменитість з’явилась на обкладинці популярного британського глянцю.

Цим фото Моніка дала привід підписникам попліткувати з приводу її зовнішності.

У коментарях одні пишуть, що Моніка розкішно вигляядає.

Інші хейтять і критикують, що вся в зморшках і, навіть, радять звернутись до пластичного хірурга.

Сама ж Беллучі зізналася у своєму інтерв’ю, що сприймає прихід старості як належне і що не треба тікати від цього, треба пишатися тим, що прожив довге і щасливе життя.

Також по темі: Стильно та витончено. Моніка Беллуччі похвалилася пікантним декольте Моніка Беллуччі без макіяжу: акторку розкритикували за невдале фото Краса в маму. Дева Кассель здивувала фанатів відвертими знімками у білизні

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Монікою Беллуччі.

Фото: IMDb

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Теги: інстаграм зірок, Моніка Беллучі, шоу-бізнес
09.12.2021 20:20



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