Роки беруть своє. Моніка Беллуччі показала нові фото для глянцю

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі знялася для модного журналу.
Знімками з нової фотосесії зірка похизувалась у своєму Інстаграм-акаунті.
Окрім цього знаменитість з’явилась на обкладинці популярного британського глянцю.
Цим фото Моніка дала привід підписникам попліткувати з приводу її зовнішності.
У коментарях одні пишуть, що Моніка розкішно вигляядає.
Інші хейтять і критикують, що вся в зморшках і, навіть, радять звернутись до пластичного хірурга.
Сама ж Беллучі зізналася у своєму інтерв’ю, що сприймає прихід старості як належне і що не треба тікати від цього, треба пишатися тим, що прожив довге і щасливе життя.Також по темі: Стильно та витончено. Моніка Беллуччі похвалилася пікантним декольте Моніка Беллуччі без макіяжу: акторку розкритикували за невдале фото Краса в маму. Дева Кассель здивувала фанатів відвертими знімками у білизні
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Монікою Беллуччі.
Фото: IMDb