З оголеним мокрим торсом і в мокрих шортах. Кріштіану Роналду показав гарячі фото

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду похизувався відмінною стортивною фігурою.

Цим знімком зірковий гравець поділився в своєму Інстаграм.

Так, з оголеним мокрим торсом і в мокрих шортах позував Роналду схоже як на тлі моря.

Прихильниці спортсмена в захваті.

Накидали йому в коментарях під знімком безліч компліментів.

До речі, Роналду незабаром вже стане вп’яте батьком.

Разом із Джорджиною Родрігес вони чекають на близнюків.

Фото: cristiano

