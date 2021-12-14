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ICTV Ранок 14.12.2021 16:10
14.12.2021 16:10
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З оголеним мокрим торсом і в мокрих шортах. Кріштіану Роналду показав гарячі фото

З оголеним мокрим торсом і в мокрих шортах. Кріштіану Роналду показав гарячі фото

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду похизувався відмінною стортивною фігурою.

Цим знімком зірковий гравець поділився в своєму Інстаграм.

Так, з оголеним мокрим торсом і в мокрих шортах позував Роналду схоже як на тлі моря.

Прихильниці спортсмена в захваті.

Накидали йому в коментарях під знімком безліч компліментів.

До речі, Роналду незабаром вже стане вп’яте батьком.

Разом із  Джорджиною Родрігес вони чекають на близнюків.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про автомобіль Кріштіану Роналду.

Фото: cristiano

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Теги: інстаграм зірок, Кріштіану Роналду, шоу-бізнес
14.12.2021 16:10



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