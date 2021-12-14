З оголеним мокрим торсом і в мокрих шортах. Кріштіану Роналду показав гарячі фото

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду похизувався відмінною стортивною фігурою.
Цим знімком зірковий гравець поділився в своєму Інстаграм.
Так, з оголеним мокрим торсом і в мокрих шортах позував Роналду схоже як на тлі моря.
Прихильниці спортсмена в захваті.
Накидали йому в коментарях під знімком безліч компліментів.
До речі, Роналду незабаром вже стане вп’яте батьком.
Разом із Джорджиною Родрігес вони чекають на близнюків.Також по темі: Ох і романтик! Кріштіану Роналду показав, як відпочиває з коханою на яхті Кріштіану Роналду показав сексуальні кубики пресу У костюмі і з м'ячем: як Девід Бекхем згадав молодість
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про автомобіль Кріштіану Роналду.
Фото: cristiano