Донбас і Крим можна повернути тільки силою? Резонансна ініціатива Авакова

Розробити військовий сценарій повернення окупованих Росією Криму та Донбасу закликав днями Арсен Аваков:

Якщо винести за дужки політичні амбіції екс-мінстра з одного боку і дикий вереск кремлівських пропагандистів з іншого, то план деокупації Донбасу та Криму силовим шляхом і справді необхідний, вважають експерти.

Чому екс-міністр внутрішніх справ вирішив продемонструвати войовничу риторику?

Як на заяву Авакова відреагували у Москві?

Чому росіяни фактично взяли у заручники спостерігачів ОБСЄ на окупованій Донеччині?

І головне — за яких умов Україна справді зможе відвоювати окуповані Крим і частину Донбасу?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: персональний сайт Арсена Авакова, Генеральний штаб ЗСУ

