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Video: Донбас і Крим можна повернути тільки силою? Резонансна ініціатива Авакова

Розробити військовий сценарій повернення окупованих Росією Криму та Донбасу закликав днями Арсен Аваков:
— "Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам. Армія зобов'язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння і стратегій".
Якщо винести за дужки політичні амбіції екс-мінстра з одного боку і дикий вереск кремлівських пропагандистів з іншого, то план деокупації Донбасу та Криму силовим шляхом і справді необхідний, вважають експерти. [read_more_news] Чому екс-міністр внутрішніх справ вирішив продемонструвати войовничу риторику? Як на заяву Авакова відреагували у Москві? Чому росіяни фактично взяли у заручники спостерігачів ОБСЄ на окупованій Донеччині? І головне — за яких умов Україна справді зможе відвоювати окуповані Крим і частину Донбасу? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна розгромила Росію в Гаазі. Фото: персональний сайт Арсена Авакова, Генеральний штаб ЗСУ

Донбас і Крим можна повернути тільки силою? Резонансна ініціатива Авакова
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Розробити військовий сценарій повернення окупованих Росією Криму та Донбасу закликав днями Арсен Аваков:

— “Тезу про “повернення винятково дипломатичним шляхом”, панове генерали, слід залишити дипломатам. Армія зобов’язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння і стратегій”.

Якщо винести за дужки політичні амбіції екс-мінстра з одного боку і дикий вереск кремлівських пропагандистів з іншого, то план деокупації Донбасу та Криму силовим шляхом і справді необхідний, вважають експерти.

Також по темі: Справжні союзники Кремля в Україні. Павло Казарін пояснив, чим небезпечні циніки Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів Військова місія ЄС в Україні: чого від неї чекати і як реагує Кремль

Чому екс-міністр внутрішніх справ вирішив продемонструвати войовничу риторику?

Як на заяву Авакова відреагували у Москві?

Чому росіяни фактично взяли у заручники спостерігачів ОБСЄ на окупованій Донеччині?

І головне — за яких умов Україна справді зможе відвоювати окуповані Крим і частину Донбасу?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна розгромила Росію в Гаазі.

Фото: персональний сайт Арсена Авакова, Генеральний штаб ЗСУ

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ICTV / Ранок / Донбас і Крим можна повернути тільки силою? Резонансна ініціатива Авакова / 19.10.2021 13:10
19.10.2021 13:10

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