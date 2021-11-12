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Video: Кремлівське “іхтамнєт” спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас?

Ескалація на Донбасі. Цивілізований світ закликає Путіна «вплинути на бойовиків». От тільки впливати треба на самого Путіна. На сході України воюють російські військові із російською зброєю. І якщо нам з вами це вже давно відомо і зрозуміло, то Захід вже 8 рік всіляко намагається не помічати реальність. Хоча доказів чимало. Нещодавно британська організація розслідувачів Conflict Armament Research опублікувала доповідь про Україну. У ній детально йдеться про зброю, яку бойовики так званих псевдоутворень використовують проти українських військових [read_more_news] То які саме беззаперечні докази вдалося зібрати? І як цією інформацією може скористатися Україна? Детальніше дивіться в сюжеті Тараса Шако. Yагадаємо, раніше ми розповідали, як Росія сіє розбрат між країнами-сусідами. Фото: Unsplash

Кремлівське “іхтамнєт” спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас?
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Ескалація на Донбасі.

Цивілізований світ закликає Путіна «вплинути на бойовиків».

От тільки впливати треба на самого Путіна.

На сході України воюють російські військові із російською зброєю.

І якщо нам з вами це вже давно відомо і зрозуміло, то Захід вже 8 рік всіляко намагається не помічати реальність.

Хоча доказів чимало.

Нещодавно британська організація розслідувачів Conflict Armament Research опублікувала доповідь про Україну.

У ній детально йдеться про зброю, яку бойовики так званих псевдоутворень використовують проти українських військових

Також по темі: Про що мовчать Крим і Донбас? Казарін про настрої на окупованих територіях Як Путін добиває окупований Донбас Таємна записка Кремля: які умови Путін висунув Зеленському

То які саме беззаперечні докази вдалося зібрати?

І як цією інформацією може скористатися Україна?

Детальніше дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Yагадаємо, раніше ми розповідали, як Росія сіє розбрат між країнами-сусідами.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Кремлівське “іхтамнєт” спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас? / 12.11.2021 11:01
12.11.2021 11:01

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