Манікюр 2021: ідеї дизайну на короткі нігті (ФОТО)

Шукаєш модний манікюр на короткі нігті? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі ідеї дизайну.

Це безпрограшний варіант. Такий манікюр підійде під будь-який стиль одягу: від спортивного костюму до вечірньої сукні. Обирай такий – не прогадаєш.

Якщо нюдовий – це надто нудно для тебе, то чому б не поекспериментувати з іншими відтінками кольорів?! Наприклад, зроби бузковий. Він водночас виглядає і ніжно, і екстравагантно.

Поки на вулиці зима, користуйся можливістю відтворити свято на нігтях. Поєднання чорного та пастельного кольору – ідеально пасують одне одному.

Як тобі така ідея для дизайну?

Матовий манікюр придасть твоїм нігтям ефект м’якості. А ще він виглядає досить нестандартно.

Якщо хочеш виділитися з-поміж інших красунь, спробуй такий. Можеш спокійно поєднувати на пальчиках два кольори.

Вони не надто кидаються в очі, а ще на них хочеться дивитися та насолоджуватися. Ніякі очі не оминуть таку красу.

І хоч цей приклад манікюру зроблений на довгих нігтях, але, повір, він ще краще виглядатиме на коротких. Рожеві кольори завжди будуть у моді.

Але якщо ти носиш більш спортивний одяг, тоді краще підбери холодні відтінки. Можливо, синій?

Любиш експериментувати? Тоді це те, що ти шукаєш. Сірий із рожевим ідеально переплітаються. До того ж, такий манікюр доповнить будь-який твій образ.

Можеш спробувати поєднати й інші кольори. Головне, щоб обидва не були надто яскраві. Стриманий манікюр – завжди у моді.

Сподіваємось, тобі сподобались ідеї для манікюру, який обрав для тебе Ранок у Великому Місті.

Фото: Pexels

