Людина 2021 року: Ілон Маск прийшов на церемонію з молодшим сином

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск став “Людиною року” за версією журналу Time.
Знімком обкладинки він похизувався в своєму Інстаграм.
На церемонію нагородження він прийшов не з черговою красунею, а зі своїм молодшим сином X AE A.
Ці кадри вмить розлетілися мережею.
Малюку всього лише півтора роки.
Але вже тримається на публіці і зовсім не боїться гучних оплесків.
Прихильниці Маска просто в захваті і накидали йому компліментів в коментарях.
До речі, нещодавно Ілон розійшовся з співачкоюГраймс після 3 років стосунків.Також по темі: Нічого надприродного: 7 правил успіху від Ілона Маска Леся Нікітюк претендує на серце Ілона Маска? Кумедний пост української телеведучої Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про фото Ілона Маска у смокінгу.
Фото: elonmusk