Людина 2021 року: Ілон Маск прийшов на церемонію з молодшим сином

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск став “Людиною року” за версією журналу Time.

Знімком обкладинки він похизувався в своєму Інстаграм.

На церемонію нагородження він прийшов не з черговою красунею, а зі своїм молодшим сином X AE A.

Ці кадри вмить розлетілися мережею.

Малюку всього лише півтора роки.

Але вже тримається на публіці і зовсім не боїться гучних оплесків.

Прихильниці Маска просто в захваті і накидали йому компліментів в коментарях.

До речі, нещодавно Ілон розійшовся з співачкоюГраймс після 3 років стосунків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: elonmusk

