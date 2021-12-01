Нічого надприродного: 7 правил успіху від Ілона Маска

Основні правила успіху Ілона Маска.
Людина-епоха, геній сучасності, технокороль…
Як тільки не називають винахідника та мільярдера Ілона Маска.
Але в чому полягає секрет його спіху? Невже у чомусь наприродному і не доступному для пересічного мешканця планети Земля?
Ні! Старанна праця, постійне навчання і бажання зробити світ трішки кращим.
Детальніше про секрети успіху Ілона Маска читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
ТОП-7 правил успіху Ілона Маска
Гроші не головне
Починаємо із найважливішої умови успіху Ілона Маска — його бізнес не є погонею за грошима.
Якось він навіть зізнався журналістам, що не знає розміру своїх статків.
Але невже найбільший багатій світу засуджує багатство?
Ні — просто, за його словами, ним рухає щось інше.
Очевидно мова йде про якусь вищу місію…
Працюй старанно і багато
Ілон Маск, як один з найбільших трудоголіків планети, каже:
Якщо інші працюють 40 годин в тиждень, а ви 100 – за 4 місяці ви досягнете результату, на який в інших піде цілий рік!
І, схоже, схема дієва.
Від 80 до 100 годин щотижневої праці Ілона Маска даються взнаки…Також по темі: Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу? Готовий підкорювати космос. У мережі з'явилося фото 2-річного Ілона Маска Стати мільйонером за 10 кроків: звички найзаможніжих людей світу
“Трансфер” знань
А про цей секрет мільярдера знають не так багато.
Ілон Маск — просто бог у “трансфері знань”.
Вміння це полягає у застосовуванні знання з однієї галузі до іншої.
Його базове розуміння аерокосмічній галузі допомогло сторити SpaceX, а навички IT — побудувати PayPal.
Тобто — треба нарешті втілити на практиці те, що ми вивчили у школі або вичитали з книг.
Мрій масштабно
Весь світ захоплюється тим, наскільки зухвалі завдання ставить перед собою Ілон Маск.
Він не приховує, що надихається із фільмів та книг, які полюбляв у дитинстві.
Не стримувати своїх амбіцій і починати діяти — от і вся магія!
І не зважай, якщо інші бояться навіть мріяти про те, за що ти вже берешся…
Сміливі мають щастя
Так, думки Ілона Маска збігаються з думка Івана Багряного, а ще з усім відомою фразою про ризик та шампанське…
Без ризику не буде успіху!
Ілон Маск, як ніхто інший це знає, тож звернувся якось до молоді:
Ризикуйте якомога раніше, адже з роками з’являється все більше обов’язків і відповідальності.
Інвестуй у вдосконалення продукту
Ілон Маск вважає, що найкращою рекламою є якість.
Tesla ніколи не витрачала грошей просто на піар свого продукту.
Натомість вони зосереджувались на інвестиціях у R&D та дизайн.
Хороший і якісний продукт вже буде саморекламою, — вважає Ілон Маск, і додає:
Я запитую себе, чи призведуть ці зусилля до покращення продукту або послуги? Якщо ні, я припиняю ці зусилля.
Роби світ кращим
Ілон Маск вважає, що успішними є насамперед ті продукти чи послуги, які несуть певну цінність для користувачів, а не приносять мільйони до його кишені.
Світ неодмінно віддячить тобі за твоє прагнення зробити його життя простішим та кращим.
Та й будьмо чесні, коли людина знаходить відчуття влсної користі, вже не втрачає своєї мотивації.
Того бажаєм і тобі!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про шлях Ілона Маска до успіху.
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