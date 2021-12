Нічого надприродного: 7 правил успіху від Ілона Маска

Основні правила успіху Ілона Маска.

Людина-епоха, геній сучасності, технокороль…

Як тільки не називають винахідника та мільярдера Ілона Маска.

Але в чому полягає секрет його спіху? Невже у чомусь наприродному і не доступному для пересічного мешканця планети Земля?

Ні! Старанна праця, постійне навчання і бажання зробити світ трішки кращим.

Детальніше про секрети успіху Ілона Маска читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Починаємо із найважливішої умови успіху Ілона Маска — його бізнес не є погонею за грошима.

Якось він навіть зізнався журналістам, що не знає розміру своїх статків.

Але невже найбільший багатій світу засуджує багатство?

Ні — просто, за його словами, ним рухає щось інше.

Очевидно мова йде про якусь вищу місію…

Ілон Маск, як один з найбільших трудоголіків планети, каже:

І, схоже, схема дієва.

Від 80 до 100 годин щотижневої праці Ілона Маска даються взнаки…

А про цей секрет мільярдера знають не так багато.

Ілон Маск — просто бог у “трансфері знань”.

Його базове розуміння аерокосмічній галузі допомогло сторити SpaceX, а навички IT — побудувати PayPal.

Тобто — треба нарешті втілити на практиці те, що ми вивчили у школі або вичитали з книг.

Весь світ захоплюється тим, наскільки зухвалі завдання ставить перед собою Ілон Маск.

Він не приховує, що надихається із фільмів та книг, які полюбляв у дитинстві.

І не зважай, якщо інші бояться навіть мріяти про те, за що ти вже берешся…

Так, думки Ілона Маска збігаються з думка Івана Багряного, а ще з усім відомою фразою про ризик та шампанське…

Без ризику не буде успіху!

Ілон Маск, як ніхто інший це знає, тож звернувся якось до молоді:

Ілон Маск вважає, що найкращою рекламою є якість.

Tesla ніколи не витрачала грошей просто на піар свого продукту.

Натомість вони зосереджувались на інвестиціях у R&D та дизайн.

Хороший і якісний продукт вже буде саморекламою, — вважає Ілон Маск, і додає:

Ілон Маск вважає, що успішними є насамперед ті продукти чи послуги, які несуть певну цінність для користувачів, а не приносять мільйони до його кишені.

Світ неодмінно віддячить тобі за твоє прагнення зробити його життя простішим та кращим.

Та й будьмо чесні, коли людина знаходить відчуття влсної користі, вже не втрачає своєї мотивації.

Того бажаєм і тобі!

