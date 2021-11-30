Завидний холостяк. Ілон Макс поділився красивим селфі у смокінгу

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск в елегантному костюмі.
Таким красивим селфі Маска в дзеркалі поділилась днями на фан-сторінці бізнесмена в Instagram.
Тепер від фанаток точно не буде відбою.
Але не страшно, адже після розлучення зі співачкою Граймс, серце мільярдера повністю вільне.
Хто ж не мріє тепер стати дівчиною цього красеня?Також по темі: Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу? Мей Маск — "Жінка, яка має план": інтерв'ю із авторкою легендарного бестселлера Готовий підкорювати космос. У мережі з'явилося фото 2-річного Ілона Маска
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Нагадаємо, раніше ми писали про правила успіху Ілона Маска.
Фото: giphy