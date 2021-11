Завидний холостяк. Ілон Макс поділився красивим селфі у смокінгу

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск в елегантному костюмі.

Таким красивим селфі Маска в дзеркалі поділилась днями на фан-сторінці бізнесмена в Instagram.

Тепер від фанаток точно не буде відбою.

Але не страшно, адже після розлучення зі співачкою Граймс, серце мільярдера повністю вільне.

Хто ж не мріє тепер стати дівчиною цього красеня?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила успіху Ілона Маска.

Фото: giphy

