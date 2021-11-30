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ICTV Ранок 30.11.2021 19:15
30.11.2021 19:15
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Завидний холостяк. Ілон Макс поділився красивим селфі у смокінгу

Завидний холостяк. Ілон Макс поділився красивим селфі у смокінгу

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск в елегантному костюмі.

Таким красивим селфі Маска в дзеркалі поділилась днями на фан-сторінці бізнесмена в Instagram.

Тепер від фанаток точно не буде відбою.

Але не страшно, адже після розлучення зі співачкою Граймс, серце мільярдера повністю вільне.

Хто ж не мріє тепер стати дівчиною цього красеня?

Також по темі: Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу? Мей Маск — "Жінка, яка має план": інтерв'ю із авторкою легендарного бестселлера Готовий підкорювати космос. У мережі з'явилося фото 2-річного Ілона Маска

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила успіху Ілона Маска.

Фото: giphy

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Теги: Ілон Маск, інстаграм зірок, шоу-бізнес
30.11.2021 19:15



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