єПідтримка: як отримати 1000 гривень за вакцинацію

Українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, можуть отримати 1000 гривень.
Витратити їх можна буде на кіно, театри, концерти, а також на книги та залізничні квитки. А люди старше 60 років згодом зможуть і на ліки.
Хто має право на грошову допомогу єПідтримка
Отримати 1000 грн за вакцинацію можуть українці, які отримали щеплення від коронавірусу двома дозами будь-якої вакцини, затвердженої ВООЗ для екстреного застосування.
А саме:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
- CoronaVac/Sinovac Biotech;
- AstraZeneca (Covishield, SKBio);
- Moderna;
- Johnson&Johnson
Втім, поки що гроші грошова допомога доступна лише тим, хто має “зелений” сертифікат у додатку Дія.Також по темі: CoronaVac. Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу Moderna: що відомо про американську вакцину від коронавірусу Pfizer: чим компанія прославилася до пандемії
Як і коли видаватимуть гроші?
У тестовому режимі проект запрацював з 13 грудня. У деяких користувачів Дії вже з’явилася можливість подати заявку на гроші.
Однак, офіційно програма має запрацювати з 19 грудня. У цей день у кожного, хто має “зелений сертифікат”, у Дії з’явиться додаткова опція єПідтримка.
Як отримати гроші
- оновити додаток Дія до останньої версії;
- у розділі «Послуги» обрати пункт«еПідтримка»;
- підтвердити, що вам уже є 18 років;
- обрати з переліку банк, на віртуальну карту якого ви хочете отримати гроші (наразі до програми приєдналися Monobank, Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, АльфаБанк)
- підтвердити отримання віртуальної картки.
Гроші на картку мають нарахувати протягом кількох днів.
Платити податки з вакцинальної тисячі не потрібно. Крім того, виплату не будуть враховувати при нарахуванні субсидій.
Ті, хто не має смартфона або з певних причин не може встановити додаток Дія, зможе отримати гроші у другій половині 2022 року. Процедура наразі розробляється.
На що можна буде витратити “вакцинальну тисячу”
- Залізничні та авіаквитки в межах України
- Кінотеатри, театри, концерти
- Музеї, виставкові центри
- Спортзали
- Книжкові магазини
- У майбутньому аптеки (для категорії 60+)
Нагадаємо, раніше ми розвінчали міфи про вакцинацію.
Фото: Мінцифри