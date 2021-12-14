єПідтримка: як отримати 1000 гривень за вакцинацію

Українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, можуть отримати 1000 гривень.

Витратити їх можна буде на кіно, театри, концерти, а також на книги та залізничні квитки. А люди старше 60 років згодом зможуть і на ліки.

Хто має право на грошову допомогу єПідтримка

Отримати 1000 грн за вакцинацію можуть українці, які отримали щеплення від коронавірусу двома дозами будь-якої вакцини, затвердженої ВООЗ для екстреного застосування.

А саме:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech;

CoronaVac/Sinovac Biotech;

AstraZeneca (Covishield, SKBio);

Moderna;

Johnson&Johnson

Втім, поки що гроші грошова допомога доступна лише тим, хто має “зелений” сертифікат у додатку Дія.

Як і коли видаватимуть гроші?

У тестовому режимі проект запрацював з 13 грудня. У деяких користувачів Дії вже з’явилася можливість подати заявку на гроші.

Однак, офіційно програма має запрацювати з 19 грудня. У цей день у кожного, хто має “зелений сертифікат”, у Дії з’явиться додаткова опція єПідтримка.

Як отримати гроші

оновити додаток Дія до останньої версії;

у розділі «Послуги» обрати пункт«еПідтримка»;

підтвердити, що вам уже є 18 років;

обрати з переліку банк, на віртуальну карту якого ви хочете отримати гроші (наразі до програми приєдналися Monobank, Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, АльфаБанк)

підтвердити отримання віртуальної картки.

Гроші на картку мають нарахувати протягом кількох днів.

Платити податки з вакцинальної тисячі не потрібно. Крім того, виплату не будуть враховувати при нарахуванні субсидій.

Ті, хто не має смартфона або з певних причин не може встановити додаток Дія, зможе отримати гроші у другій половині 2022 року. Процедура наразі розробляється.

На що можна буде витратити “вакцинальну тисячу”

Залізничні та авіаквитки в межах України

Кінотеатри, театри, концерти

Музеї, виставкові центри

Спортзали

Книжкові магазини

У майбутньому аптеки (для категорії 60+)

Нагадаємо, раніше ми розвінчали міфи про вакцинацію.

Фото: Мінцифри

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