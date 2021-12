єПідтримка: як отримати 1000 гривень за вакцинацію

Українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, можуть отримати 1000 гривень.

Витратити їх можна буде на кіно, театри, концерти, а також на книги та залізничні квитки. А люди старше 60 років згодом зможуть і на ліки.

Отримати 1000 грн за вакцинацію можуть українці, які отримали щеплення від коронавірусу двома дозами будь-якої вакцини, затвердженої ВООЗ для екстреного застосування.

А саме:

Втім, поки що гроші грошова допомога доступна лише тим, хто має “зелений” сертифікат у додатку Дія.

У тестовому режимі проект запрацював з 13 грудня. У деяких користувачів Дії вже з’явилася можливість подати заявку на гроші.

Однак, офіційно програма має запрацювати з 19 грудня. У цей день у кожного, хто має “зелений сертифікат”, у Дії з’явиться додаткова опція єПідтримка.

Гроші на картку мають нарахувати протягом кількох днів.

Ті, хто не має смартфона або з певних причин не може встановити додаток Дія, зможе отримати гроші у другій половині 2022 року. Процедура наразі розробляється.

