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ICTV Ранок 14.12.2021 16:49
14.12.2021 16:49
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єПідтримка: як отримати 1000 гривень за вакцинацію

єПідтримка: як отримати 1000 гривень за вакцинацію

Українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, можуть отримати 1000 гривень.

Витратити їх можна буде на кіно, театри, концерти, а також на книги та залізничні квитки. А люди старше 60 років згодом зможуть і на ліки.

Хто має право на грошову допомогу єПідтримка 

Отримати 1000 грн за вакцинацію можуть українці, які отримали щеплення від коронавірусу двома дозами будь-якої вакцини, затвердженої ВООЗ для екстреного застосування.

А саме:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • AstraZeneca (Covishield, SKBio);
  • Moderna;
  • Johnson&Johnson

Втім, поки що гроші грошова допомога доступна лише тим, хто має “зелений” сертифікат у додатку Дія.

Також по темі: CoronaVac. Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу Moderna: що відомо про американську вакцину від коронавірусу Pfizer: чим компанія прославилася до пандемії

Як і коли видаватимуть гроші?

У тестовому режимі проект запрацював з 13 грудня.  У деяких користувачів Дії вже з’явилася можливість подати заявку на гроші.

Однак, офіційно програма має запрацювати з 19 грудня. У цей день у кожного, хто має “зелений сертифікат”, у Дії  з’явиться додаткова опція єПідтримка.

Як отримати гроші

  • оновити додаток Дія до останньої версії;
  • у розділі «Послуги» обрати пункт«еПідтримка»;
  • підтвердити, що вам уже є 18 років;
  • обрати з переліку банк, на віртуальну карту якого ви хочете отримати гроші (наразі до програми приєдналися Monobank, Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, АльфаБанк)
  • підтвердити отримання віртуальної картки.

Гроші на картку мають нарахувати протягом кількох днів.

Платити податки з вакцинальної тисячі не потрібно. Крім того, виплату не будуть враховувати при нарахуванні субсидій.

Ті, хто не має смартфона або з певних причин не може встановити додаток Дія, зможе отримати гроші у другій половині 2022 року. Процедура наразі розробляється.

На що можна буде витратити “вакцинальну тисячу”

  • Залізничні та авіаквитки в межах України
  • Кінотеатри, театри, концерти
  • Музеї, виставкові центри
  • Спортзали
  • Книжкові магазини
  • У майбутньому аптеки (для категорії 60+)

Нагадаємо, раніше ми розвінчали міфи про вакцинацію.

Фото: Мінцифри

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Теги: вакцинація від коронавірусу, коронавірус
14.12.2021 16:49



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