Невідомі деталі німецько-російських відносин: факти про канцлерів Німеччини

Невідомі факти про канцлерів Німеччини.

Присягнувши у Бундестазі, новий канцлер Німеччини соціал-демократ Олаф Шольц здійснює дебютні зовнішньополітичні рухи в Європі

Та яку лінію поведінки обере Шольц щодо війни Росії проти України – досі загадка.

І розгадати її неможливо, не усвідомивши – як саме формувались берлінсько-московські зв’язки після Другої світової війни.

Навіть сам Олаф Шольц – говорячи про свою зовнішню політику – відсилає нас до часів Віллі Брандта, канцлера Німеччини у 1969 – 1974 роках.

Які деталі німецько-російських відносин й досі залишаються невідомі?

Квітень 1974 року, 6:30 ранку.

Особистого помічника канцлера ФРН Віллі Бранда – Ґюнтера Ґійома розбудив наполегливий стукіт у двері.

«Мабуть, поштар» – подумав Ґійом, але замість ранкової преси за дверима на його чекали наручники.

Найбільш наближену до німецького канцлера особу заарештували прямо в халаті: Ґійома викрили і звинуватили у шпигунстві на Штазі – розвідку окупованої Кремлем Східної Німеччини.

КҐБ і Штазі отримували інформацію прямо з канцлерського кабінету Віллі Брандта.

Політолог, Андреас Умланд розповідає:

Через шпигунський скандал Брандт був змушений піти у відставку ще до завершення своєї каденції.

А до того весь свій термін на чолі уряду Західної Німеччини він проводив так звану нову «східну політику», спрямовану на зниження конфронтації зі НДР, СРСР та іншими країнами так званого соцтабору.

В історію Брандт увійшов сильним жестом у Польщі – він став на коліна перед жертвами повстання у Варшавському гетто.

Чому Шольц повсякчас згадує канцлера Німеччини часів Холодної війни Віллі Брандта, і що це означає для України?

Хто з попередніх німецьких канцлерів був найбільш проросійським, а хто – найжорсткіше критикував Москву?

Хто порівняв Горбачова з Геббельсом і парився у сибірській бані із Єльциним?

Про все дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Офіційні мережеві ресурси Олафа Шольца

