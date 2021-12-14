Невідомі деталі німецько-російських відносин: факти про канцлерів Німеччини

Невідомі факти про канцлерів Німеччини.
Присягнувши у Бундестазі, новий канцлер Німеччини соціал-демократ Олаф Шольц здійснює дебютні зовнішньополітичні рухи в Європі
Та яку лінію поведінки обере Шольц щодо війни Росії проти України – досі загадка.
І розгадати її неможливо, не усвідомивши – як саме формувались берлінсько-московські зв’язки після Другої світової війни.
Навіть сам Олаф Шольц – говорячи про свою зовнішню політику – відсилає нас до часів Віллі Брандта, канцлера Німеччини у 1969 – 1974 роках.
Які деталі німецько-російських відносин й досі залишаються невідомі?
Віллі Брандт
Квітень 1974 року, 6:30 ранку.
Особистого помічника канцлера ФРН Віллі Бранда – Ґюнтера Ґійома розбудив наполегливий стукіт у двері.
«Мабуть, поштар» – подумав Ґійом, але замість ранкової преси за дверима на його чекали наручники.
Найбільш наближену до німецького канцлера особу заарештували прямо в халаті: Ґійома викрили і звинуватили у шпигунстві на Штазі – розвідку окупованої Кремлем Східної Німеччини.
КҐБ і Штазі отримували інформацію прямо з канцлерського кабінету Віллі Брандта.
Політолог, Андреас Умланд розповідає:
— Він один із найбільш яскравих канцлерів Німеччини. Його можна порівняти за своєю ролю, хоча й недовго він був канлером, за значенням з Анерауром чи Меркель.
Через шпигунський скандал Брандт був змушений піти у відставку ще до завершення своєї каденції.
А до того весь свій термін на чолі уряду Західної Німеччини він проводив так звану нову «східну політику», спрямовану на зниження конфронтації зі НДР, СРСР та іншими країнами так званого соцтабору.
В історію Брандт увійшов сильним жестом у Польщі – він став на коліна перед жертвами повстання у Варшавському гетто.Також по темі: Німеччина після Меркель. Експерти розвінчали головні міфи про канцлерку та її наступників Екс-канцлер Німеччини отримує зарплатню з держбюджету РФ Німеччина без Меркель: чого чекати Україні від виборів до Бундестагу
Чому Шольц повсякчас згадує канцлера Німеччини часів Холодної війни Віллі Брандта, і що це означає для України?
Хто з попередніх німецьких канцлерів був найбільш проросійським, а хто – найжорсткіше критикував Москву?
Хто порівняв Горбачова з Геббельсом і парився у сибірській бані із Єльциним?
Про все дивіться в сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про нового канцлера Німеччини.
Фото: Офіційні мережеві ресурси Олафа Шольца