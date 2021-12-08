Селф-мейд політик: чи зупинить новий канцлер Німеччини Олаф Шольц Північний Потік-2?

Що відомо про новий уряд і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

«Раціональний, стабільний і трохи нудний». Так західна преса описує нового канцлера Німеччини.

Вибори до Бундестагу – німецького парламенту виграла соціал-демократична партія Німеччини.

Відтак міністр фінансів та віцекацлер в уряді Ангели Меркель Шольц пересяде у головне урядове крісло.

Новий канцлер

Олаф Шольц як публічна фігура німцям знайома.

Політикою новий канцлер захопився ще у 80-х роках.

Та експерти відзначають, що Шольц відрізняється від своїх однопартійців.

Аналітик Стокгольмського центра східноєвропейських досліджень, Андреас Умланд розповідає:

— Він на відміну від багатьох інших політиків соціал-демократів провідних останніх років, він не увійшов у політику через або за допомогою Герхерда Шредера.

Шольц зробив свою політичну кар’єру, як мер Гамбурга і потім увійшов до уряду, став міністром фінансів та віце-канцлером.

І це надає надії, що його зовнішньополітичний напрямок буде іншим, ніж у Шредера, і, можливо, з ним навіть вся соціал-демократична зовнішня політика дещо зміниться.

Політичний курс

Щодо зовнішнього політичного курсу, думки експертів різняться.

Одні впевнені, що фокус Шольца буде направлений перш за все на внутрішню політику через брак досвіду.

Інші ж навпаки, вважають, що Шольц готовий і до зовнішньополітичних викликів.

Експертка програми “Українська призма”, Марія Коваль-Гончар говорить:

— Позиція його як міністра фінансів і те, яким чином він вів перемовини разом з Ангелою Меркель останнім часом разом і з іншими країнами членами ЄС, щодо майбутнього бюджету ЄС, говорить про його безпосереднє включення у всі європейські справи.

Це людина, яка в курсі всього, що відбувається в ЄС і не є новою ні для німецької політики ні взагалі для європейської політики.

Північний потік-2

З приходом нового німецького уряду, сподівання України не справдились – трубі бути!

Марія Коваль-Гончар стверджує:

— Національні інтереси Німеччини вищі для них ніж одне питання Північного потоку-2. Німці дуже чітко поставили для себе ціль.

Використання газу як перехідного палива, поки їх зелені технології, тобто використання енергії з відновлюваних джерел енергії не надасть їм гарантовано потрібний обсяг електроенергії і він не буде гарантований.

Поки цього немає, таких потужностей, то вони будуть використовувати газ.

Перехідний період може тривати найближчі 10 років.

Німці не відмовляться від газу і будуть продовжувати намагатись гарантовано імпортувати з усіх інших джерел.

Що Олаф Шольц думає про Україну?

І головне, чи буде він так ретельно долучатися до вирішення українських проблем, як наприклад, та ж Ангела Меркель в межах Нормандського формату?

Який політичний курс обере наступник Меркель?

Детальніше дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде нова влада Німеччини.

Фото: Мережеві ресурси Олафа Шольца

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