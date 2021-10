Німеччина після Меркель. Експерти розвінчали головні міфи про екс-канцлерку та її наступників

Якою ж буде ФРН і її політичний курс після Ангели Меркель.

Про Німеччину після Меркель в Інтернеті пишуть чимало.

Ми обрали найцікавіші заяви, вдарили “серпом по міфах”, і разом з нашими експертами розібралися — де факти, а де — теорії змов!

Директор Інституту світової політики Євген Магда переконаний — Меркель не є подругою Путіна, і додає:

“У своїй діяльності протягом 16 років повноважень Меркель керувалася насамперед інтересами Німеччини. І не її провина в тому, що що інтереси Німеччини і Росії багато в чому співпадали, насамперед в економіці. Але збіг інтересів в економіці не означає збігу інтересів у політиці”.

Такої ж думки дотримується і експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександр Краєв:

“Я думаю, що Ангела Меркель залишиться у європейській політиці, і вже наступного скликання Європейської комісії або Європейської ради вона посяде чільну позицію в цих органах управління Європейським союзом, тому що гаяти її величезний досвід, на мою думку, було б неправильно”, — вважає Євген Магда.

Олександр Краєв теж переконаний, що Меркель продовжить мати величезний вплив на внутрішню політику ЄС, і їй точно запропонують високу посаду.

За словами експерта, це лише справа часу.

Олександр Краєв каже, що така ймовірність існує. Але для цього, на його думку, необхідна активна і системна позиція України.

А от директор Інституту світової політики Євген Магда не згоден із цією думкою.

“Швидше за все, Олафа Шольца, хоча є вірогідність того, що стане канцлером Армін Лашет, не блокує Nord Stream-2. У цьому питанні між соціал-демократами і ХДС/ХСС є певний консенсус. Обидві політичні сили за запуск Nord Stream- 2, але звичайно за певних умов. Проте нам варто готуватися до того, що кремлівсий потік буде працювати і ним будуть прокачувати газ”, — каже ескперт.

Чи збереже новий канцлер Німеччини транзит російського газу через Україну після запуску Північного Потоку-2?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Фото: Офіційні мережеві ресурси Президента РФ

