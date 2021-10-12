Німеччина після Меркель. Експерти розвінчали головні міфи про екс-канцлерку та її наступників

Якою ж буде ФРН і її політичний курс після Ангели Меркель.
Про Німеччину після Меркель в Інтернеті пишуть чимало.
Ми обрали найцікавіші заяви, вдарили “серпом по міфах”, і разом з нашими експертами розібралися — де факти, а де — теорії змов!Також по темі: Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР Запуск Північного потоку-2 поставить Європу "на коліна"? Головні міфи про скандальний газопровід Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі
Спростування головних міфів про Німеччину після Меркель
“Меркель — подруга Путіна, хоч і засуджує окупацію Криму та Донбасу”
Директор Інституту світової політики Євген Магда переконаний — Меркель не є подругою Путіна, і додає:
“У своїй діяльності протягом 16 років повноважень Меркель керувалася насамперед інтересами Німеччини. І не її провина в тому, що що інтереси Німеччини і Росії багато в чому співпадали, насамперед в економіці. Але збіг інтересів в економіці не означає збігу інтересів у політиці”.
Такої ж думки дотримується і експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександр Краєв:
Меркель — подруга Німеччини і працює на інтереси Німеччини, а які інтереси Німеччини — це трохи інше питання.
“Меркель завершить кар’єру канцлерки, але не європейського політика”
“Я думаю, що Ангела Меркель залишиться у європейській політиці, і вже наступного скликання Європейської комісії або Європейської ради вона посяде чільну позицію в цих органах управління Європейським союзом, тому що гаяти її величезний досвід, на мою думку, було б неправильно”, — вважає Євген Магда.
Олександр Краєв теж переконаний, що Меркель продовжить мати величезний вплив на внутрішню політику ЄС, і їй точно запропонують високу посаду.
За словами експерта, це лише справа часу.
“Настуний уряд Німеччини блокує Північний Потік-2”
Олександр Краєв каже, що така ймовірність існує. Але для цього, на його думку, необхідна активна і системна позиція України.
А от директор Інституту світової політики Євген Магда не згоден із цією думкою.
“Швидше за все, Олафа Шольца, хоча є вірогідність того, що стане канцлером Армін Лашет, не блокує Nord Stream-2. У цьому питанні між соціал-демократами і ХДС/ХСС є певний консенсус. Обидві політичні сили за запуск Nord Stream- 2, але звичайно за певних умов. Проте нам варто готуватися до того, що кремлівсий потік буде працювати і ним будуть прокачувати газ”, — каже ескперт.
Чи збереже новий канцлер Німеччини транзит російського газу через Україну після запуску Північного Потоку-2?
Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.
Нагадаємо, раніше наші експерти спростували головні коронаміфи.
Фото: Офіційні мережеві ресурси Президента РФ