Німці обрали новий Бундестаг – партія Меркель вперше за довгий час втратила лідерство.

Вибори до німецького Бундестагу називають гостросюжетним трилером, який наразі не завершився – попри те, що німці уже проголосували цієї неділі, 26 вересня.

Донині правлячий блок ХДС/ХСС йшов на ці вибори без Ангели Меркель – і отримав найгірший результат у своїй історії.

Це німецька сенсація – і далеко не єдина.

Найбільше голосів отримала Соціал-демократична партія Німеччини – 25,7%.

Блок ХДС/ХСС, який раніше очолювала Меркель, – набрав трохи більше 24%.

Партія Зелених – майже 15%.

Вільна демократична партія – 11,5 %.

Праворадикальна партія «Альтернативна для Німеччини» – 10,3%.

Директор світового інституту політики Євген Магда розповідає:

Олаф Шольц – лідер соціал-демократів та кандидат у канцлери Німеччини, напередодні підтримав гарантію збереження транзиту російського газу через територію України.

Навіть після запуску обхідного путінського газопроводу Північний потік-2.

На тому ж самому завжди наполягала чинна канцлерка Меркель.

Утім чи будуть ці гарантії втілені – невідомо.

Експерт припускає, що:

То хто виграв, і якою буде Німеччина після виборів?

На кого робив ставку Путін?

Та зрештою чого очікувати Україні від Берліна після Меркель?

