Німеччина без Меркель: чого чекати Україні від виборів до Бундестагу

Німці обрали новий Бундестаг – партія Меркель вперше за довгий час втратила лідерство.
Вибори до німецького Бундестагу називають гостросюжетним трилером, який наразі не завершився – попри те, що німці уже проголосували цієї неділі, 26 вересня.
Донині правлячий блок ХДС/ХСС йшов на ці вибори без Ангели Меркель – і отримав найгірший результат у своїй історії.
Це німецька сенсація – і далеко не єдина.
Найбільше голосів отримала Соціал-демократична партія Німеччини – 25,7%.
Блок ХДС/ХСС, який раніше очолювала Меркель, – набрав трохи більше 24%.
Партія Зелених – майже 15%.
Вільна демократична партія – 11,5 %.
Праворадикальна партія «Альтернативна для Німеччини» – 10,3%.
Директор світового інституту політики Євген Магда розповідає:
— Вибори до Бундестагу стали справжнім приллером, тому що були і зелені попереду, потім ХДС_ХСС вирівняли ситуацію, а на фінішній прямій вирвались вперед соціал-демократи.
Олаф Шольц – лідер соціал-демократів та кандидат у канцлери Німеччини, напередодні підтримав гарантію збереження транзиту російського газу через територію України.
Навіть після запуску обхідного путінського газопроводу Північний потік-2.
На тому ж самому завжди наполягала чинна канцлерка Меркель.
Утім чи будуть ці гарантії втілені – невідомо.
Експерт припускає, що:
— Ідеологічно якоїсь рафінованої антиросійської коаліції бути не може. Росія надто помітний партнер, і її пропозиція в торговельних геополітичних торгах – очевидна: газ на передбачуваних умовах, – говорить Євген Магда.
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На кого робив ставку Путін?
Та зрештою чого очікувати Україні від Берліна після Меркель?
Дивіться у сюжеті Тараса Шако.
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