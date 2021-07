Як зробити ідеальний вечірній макіяж: покрокова інструкція з відео

У кожної леді бувають у житті події, коли виглядати хочеться неперевершено.

Весілля, корпоратив, фотосесія, похід у ресторан чи просто настрій «королева ночі» — це відмінні підстави зробити собі вечірній макіяж.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про цю техніку більше.

Як і будь-який інший макіяж, вечірній слід починати з тонування обличчя.

Щоб шкіра сяяла, її слід очистити і зволожити кремом.

Далі – час для тональної основи.

Прищики чи інші вади, яких би ти хотіла позбутися, можна прибрати із допомогою консилера.

Якщо на шкірі залишився жирний блиск, додай трохи пудри.

Немає сенсу пояснювати, чому брови завжди повинні бути акуратними, розчесаними і добре нафарбованими.

Тому одразу перейдемо до кольору:

Скористайся чорними або темно-коричневими олівцями, але простеж, щоб у кінцевому результаті брови вийшли не надто темними.

Якщо ти вирішила акцент зробити на очі, то не бійся експерементувати з найбільш сміливими відтінками тіней.

Проте не забудь, що останні мають гармонійно поєднуватись не лише з одягом, а й з кольором очей.

На карих очах красиво виглядає техніка “трьох кольорів”.

Зеленооким підходять тіні коричневих, золотистих, бузкових, оливкових і пастельних відтінків. Тоді, коли блакитнооким пасують сірі, блакитні, перламутрові і металеві тони.

Без туші вечірній макіяж точно не обійдеться.

Її потрібно накласти у два шари або ж наклеїти штучні вії.

Також можна доповнити все це стрілками.

Якщо ти зробила акцент на очі, то використовуй бліду бежеву помаду або ледь помітний блиск для губ.

Якщо ж тобі не хочеться бавитись із тінями, то просто додай до свого макіяжу помаду червоного чи винного кольорів.

Вони перенесуть акцент на твої губи.

А тепер до завершального штриху — нанесення рум’ян на скули.

Вони, до речі, цього сезону знову увійшли в моду.

Проте прослідкуй, щоб їх тон гармонійно поєднувався із твоїм кольором волосся.

Блондинкам найбільше пасують абрикосові, персикові або рожево-бежеві рум’яни.

У той час, коли брюнеткам ідеально підійдуть бронзові або бежево-коричневі тони.

А щоб хутчіш перейти від теорії до практики, ми залишимо тут корисну відеоінструкцію вечірнього макіяжу.

Фарбуйся і відчувай себе королевою!

Фото: Pexels

