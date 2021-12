Романтичні та красиві. ТОП-5 зіркових пар, які з’явилися у 2021 році

Хто із зірок знайшов своє кохання у 2021?

Цьогоріч багатьом із українських та іноземних селебріті доводилось давати численні коментарі про розлучення та ховати сльози від камер журналістів.

Але хоч 2021 був таким плідним на зіркові розлучення, позитиву і романтики в ньому було теж досхочу.

Ранок у Великому Місті розповість про відомі парочки, які зійшлися впродовж цього року.

Почнемо з возз’єднання, якого точно ніхто не чекав.

Майже через 20 років після початку стосунків Бен Аффлек і Дженніфер Лопес знову можуть називати себе #Бенніфер.

Актори зійшлися практично відразу після того, як Джей Ло розірвала заручини зі своїм давнім бойфрендом Алексом Родрігесом.

У мережі навіть з’явилися чутки, що Аффлек планує одружитися з Лопес до кінця року і цього разу точно не хоче “втратити її”.

Ех, ну сподіваємось на те…

Бо з вигляду вони дуже милі разом!

Баскетболіст, захисник “Фінікс Санз” Девін Букер та його кохана модель Кендалл Дженнер перестали приховувати стосунки десь у квітні 2021.

Журналісти сфотографували їх під час прогулянки у Нью-Йорку.

Опісля зіркова пара повечеряла в одному з італійських ресторанів.

Про роман Букера та Дженнер було відомо вже давно.

Дівчина неодноразово відвідувала матчі Фінікса.

Проте, до 2021 разом вони на публіці не з’являлися.

Фінал шоу “Холостяк 11” теж шокував багатьох прихильників, адже був доволі напруженим і неоднозначним.

Все ж варто наголосити, що Михайло Заливака досі насолоджується спільним життям із обраницею Анною Богдан.

Разом пара подорожує, відвідує спільні фотосесії та ділиться своїм особистим життям у Instagram.

Хіба ж вони не милі?

У листопаді 2020 року стало відомо, що акторка і режисерка Олівія Уайлд розлучилась із Джейсоном Судейкісом.

Тоді ж вона плідно працювала над новою стрічкою “Не хвилюйся, дорога”, одну з головних ролей у якій зіграв красунчик Гаррі Стайлс.

А згодом у мережі почали частенько з’являтись спільні фото Гаррі Стайлса і Олівії Уайлд.

Після того, як папараці зазняли переїзд Стайлса в будинок Олівії, ні в кого не залишилось сумнівів, що вони тепер разом.

