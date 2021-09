Краса у деталях. 5 дрібничок, які видають недоглянуту жінку

Що видає недоглянуту жінку: ТОП-5 деталей.

Жінка може з голови до ніг одягатись у дорогий та трендовий одяг, змінювати зачіску і регулярно відвідувати косметолога.

Проте видасти її “недоглянутість” можуть абсолютні дрібнички, на які подумає не кожен.

Про що саме йдеться?

Читай у Ранку у Великому Місті.

Перше, за чим можна визначити рівень охайності жінки — це її нігті.

Достатньо лише акуратно підпилювати та обробляти кутикулу.

А якщо ти фанатка походів “на нігтики”, тоді слідкуй за тим, щоб вони були доволі регулярними.

Адже відрослий гель-лак кричить про недоглянутість голосніше за будь-що інше.

Здорове і доглянуте волосся — правило №1 для кожної красуні.

Воно свідчить про те, що жінка не шкодує часу та коштів для охайного та красивого зовнішнього вигляду.

Тому не слід пропускати регулярне миття голови або фарбування відрослих коренів.

Також бодай раз на 3 місяці варто ходити до перукаря, щоб убезпечити себе від посічених кінчиків.

Бальзам для зволоження губ повинен бути при собі не лише на романтичному побаченні.

Завжди варто слідкувати за тим, щоб губи були м’якими і зволоженими.

Те саме стосується і шкіри, адже лущення та сухість виглядає неохайно абсолютно всюди.

Повір, така звичка допоможе надовго підтримати красивий та здоровий вигляд твого обличчя.

Навіть, якщо позаду — важкий день, зовсім не означає, що можна ходити із “втомленим” макіяжем.

Розтертий олівець для брів або туш, що посипалась, свідчить про неохайність.

Тому краще прихопити із собою міцелярку чи вологі серветки.

Як би сильно ми не прив’язувались до своїх улюблених предметів одягу або аксесуарів, їх потрібно вміти вчасно відпускати.

Особливо це стосується дамської сумки.

Якщо вона вже потріскалась, затерлась, зносилась, її приналежність до жодного бренду не врятує.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відростити розкішне та доглянуте волосся.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.