Бронхіальна астма: симптоми та профілактика

Симптоми, профілактика та небезпека бронхіальної астми.

Ранок у Великому Місті розібрався, як розпізнати хворобу.

Хрипи, кашель, задишка і важкість у грудях. Не ігноруйте подібні симптоми.

Вони можуть попереджати про бронхіальну астму.

Бронхіальна астма – хронічне захворювання легень.

Ознаки – запалення дихальних шляхів і сильний спазм у їхніх верхніх відділах.

Захворювання неінфекційне.

Насамперед це порушення прохідності бронхів через контакт із певними алергенами.

Спазм виникає у відповідь на збудник.

Це може бути мед, пилок чи шерсть тварин.

У деяких астматиків приступ викликають навіть невеликі фізичні навантаження.

Зазвичай захворювання діагностують у дитинстві.

Але інколи астма розвивається і в дорослому віці.

Розвитку недуги сприяє забруднення повітря, зокрема тютюновим димом.

Провокують астму і ліки – бетаблокатори, аспірин, ібупрофен.

Викликають захворювання і консерванти, яких додають до деяких продуктів харчування та напоїв.

Це креветки, сухофрукти, оброблена картопля, пиво та вино.

Найпоширеніші симптоми астми:

Прояви хвороби можуть турбувати періодично або постійно.

Якщо у вас є характерні симптоми, одразу звертайтеся до лікаря.

Астма може стати вашою хворобою, якщо ви:

Поки астму неможливо вилікувати повністю, але недугу контролюють.

Для того, щоб уникнути захворювання чи його прогресу, дотримуйтеся таких правил.

Бережіть своє здоров’я і не займайтеся самолікуванням.

Якщо відчули симптоми, звертайтеся до спеціаліста.

Довірте своє вільне дихання фахівцям.

Фото: Unsplash

