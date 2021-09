Залежні від погоди? Чи існує метеозалежність та як полегшувати її симптоми

Метеозалежність: що про неї відомо, та як позбутись неприємних проявів.

Від теплих або м’яких зим страждають не лише дітлахи, яким бракує новорічного настрою через відсутність снігу.

Погода в таку пору максимально мінлива: вранці морозець, в обід дощ, а ввечері це все ще й затягується щільним туманом — суцільне пекло для метеозалежних!

Проте, зачекайте, чому біля цього терміну завжди точаться дискусії? Одні переконують, що зміни погоди й справді впливають на їхнє самопочуття, поки інші стерджують, що це просто міф.

Ранок у Великому Місті вирішив у всьому розібратись.

Такої хвороби як метеозалежність немає. Але не поспішаймо розходитись!

Американські дослідження довели, що 75% людей таки можуть і відчувають зміни погоди.

Раніше вважалося, що метеозалежність пов’язана з глобальним потеплінням. Але зараз вчені все більше схиляються до думки, що її причиною є розірвання тісного зв’язку людини й природи.

Якщо якийсь орган працює неправильно, то організм не зможе швидко перелаштуватися під погоду.

Отже, страждають в основному люди із хронічними захворюваннями. Сюди можна віднести хворих на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму.

Тривала погана погода, сидіння вдома, брак сонячного світла та свіжого повітря можуть погіршувати симптоми різноманітних хронічних захворювань.

Твій організм подає певні сигнали SOS, аби змусити тебе обстежитися, виявити причину поганого самопочуття і правильно лікуватися.

Також до вразливої категорії відносяться підлітки, у яких тільки-но змінюється гормональний фон.

Погане самопочуття при змінах погоди найчастіше проявляється головними болями, коливаннями артеріального тиску, болями в суглобах, спині, загальною слабкістю, запамороченнями.

Також можливе зниження апетиту й погіршення настрою.

Хочеш зовсім забути про погане самопочуття у зв’язку з погодою?

Доведеться змінювати спосіб свого життя.

Сонливість може бути не лише наслідком недоспаної ночі та зниженого тиску, а й гіпоксії.

Тому не забувай провітрювати приміщення, у якому знаходишся й регулярно гуляти на свіжому повітрі.

Саме прогулянка може стати твоїм плацебо в боротьбі з метеозалежністю.

Попередети появу головного болю допоможе дієта.

Тобі доведеться обмежити себе в споживанні гострих, солодких і смажених страв хоча б на той час, поки змінюється погода.

Також метезалежним людям не варто зловживати кавою і міцним чаєм, слід бодай тимчасово кинути палити.

Водний баланс необхідний усім, а особливо тим, хто прагне побороти погане самопочуття через погоду.

Чим густішою є кров, тим повільніше вона переносить кисень до клітин, і тим сильнішими є напади втоми та болю.

Тому пий багато рідини й допоможи своєму організму!

Загартовування констрастним душем є мега корисним для нашого організму.

Завдяки ньому судини зберігають свою еластичність і здатні швидше адаптовуватись під зміну тиску й складу повітря.

Іншими словами, тренуй свої судини, готуючи їх до чергових погодніх коливань.

Метеозалежним людям важливо знати свій нормальний артеріальний тиск, перевіряти його під час погодніх змін і фіксувати одержані показники в щоденник.

А ще варто звернутись до лікаря, пройти обстеження й дізнатись про своє основне хронічне захворювання.

Якщо ти озброєний, жодні погодні зміни не будуть страшні!

Фото: Unsplash

