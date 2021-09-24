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ICTV Ранок 24.09.2021 14:27
24.09.2021 14:27
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Залежні від погоди? Чи існує метеозалежність та як полегшувати її симптоми

Залежні від погоди? Чи існує метеозалежність та як полегшувати її симптоми

Метеозалежність: що про неї відомо, та як позбутись неприємних проявів.

Від теплих або м’яких зим страждають не лише дітлахи, яким бракує новорічного настрою через відсутність снігу.

Погода в таку пору максимально мінлива: вранці морозець, в обід дощ, а ввечері це все ще й затягується щільним туманом — суцільне пекло для метеозалежних!

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Проте, зачекайте, чому біля цього терміну завжди точаться дискусії? Одні переконують, що зміни погоди й справді впливають на їхнє самопочуття, поки інші стерджують, що це просто міф.

Ранок у Великому Місті вирішив у всьому розібратись.

Метеозалежність: міф чи реальність?

Такої хвороби як метеозалежність немає. Але не поспішаймо розходитись!

Американські дослідження довели, що 75% людей таки можуть і відчувають зміни погоди.

Раніше вважалося, що метеозалежність пов’язана з глобальним потеплінням. Але зараз вчені все більше схиляються до думки, що її причиною є розірвання тісного зв’язку людини й природи.

Хто є метеозалежним?

метеозалежність фото

Фото: Unsplash

Якщо якийсь орган працює неправильно, то організм не зможе швидко перелаштуватися під погоду.

Отже, страждають в основному люди із хронічними захворюваннями. Сюди можна віднести хворих на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму.

Тривала погана погода, сидіння вдома, брак сонячного світла та свіжого повітря можуть погіршувати симптоми різноманітних хронічних захворювань.

Метеозалежність — не хвороба, а симптом.

Твій організм подає певні сигнали SOS, аби змусити тебе обстежитися, виявити причину поганого самопочуття і правильно лікуватися.

Також до вразливої категорії відносяться підлітки, у яких тільки-но змінюється гормональний фон.

Симптоми метеозалежності

Погане самопочуття при змінах погоди найчастіше проявляється головними болями, коливаннями артеріального тиску, болями в суглобах, спині, загальною слабкістю, запамороченнями.

Також можливе зниження апетиту й погіршення настрою.

Як позбутися метеозалежності?

Хочеш зовсім забути про погане самопочуття у зв’язку з погодою?

Доведеться змінювати спосіб свого життя.

Свіже повітря

провітрювання фото

Фото: Unsplash

Сонливість може бути не лише наслідком недоспаної ночі та зниженого тиску, а й гіпоксії.

Тому не забувай провітрювати приміщення, у якому знаходишся й регулярно гуляти на свіжому повітрі.

Саме прогулянка може стати твоїм плацебо в боротьбі з метеозалежністю.

Подбай про здорове харчування

здорове харчування фото

Фото: Pixabay

Попередети появу головного болю допоможе дієта.

Тобі доведеться обмежити себе в споживанні гострих, солодких і смажених страв хоча б на той час, поки змінюється погода.

Також метезалежним людям не варто зловживати кавою і міцним чаєм, слід бодай тимчасово кинути палити.

Не допускай зневоднення

вода фото

Фото: Pixabay

Водний баланс необхідний усім, а особливо тим, хто прагне побороти погане самопочуття через погоду.

Чим густішою є кров, тим повільніше вона переносить кисень до клітин, і тим сильнішими є напади втоми та болю.

Тому пий багато рідини й допоможи своєму організму!

Контрасний душ

констрастний душ фото

Фото: Pixabay

Загартовування констрастним душем є мега корисним для нашого організму.

Завдяки ньому судини зберігають свою еластичність і здатні швидше адаптовуватись під зміну тиску й складу повітря.

Іншими словами, тренуй свої судини, готуючи їх до чергових погодніх коливань.

Слідкуй за своїм здоров’ям

звернення до лікаря фото

Фото: Pixabay

Метеозалежним людям важливо знати свій нормальний артеріальний тиск, перевіряти його під час погодніх змін і фіксувати одержані показники в щоденник.

А ще варто звернутись до лікаря, пройти обстеження й дізнатись про своє основне хронічне захворювання.

Якщо ти озброєний, жодні погодні зміни не будуть страшні!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечне передозування вітамінами.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: Метеозалежність, поради
24.09.2021 14:27



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