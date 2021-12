Щасливі разом. Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч

Американські знаменитості Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову разом з’явилися на публіці.

Вони сходили разом на баскетбольним матч у Лос-Анджелесі.

Ці милі фото та відео вже облетіли всю мережу.

Вони зайняли місця у першому ряді.

Закохані розмовляли, обіймалися і проявляли ніжні почуття один до одного.

Дженніфер обрала для походу на гру джинсовий костюм та грубі черевики.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: jlo

