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ICTV Ранок 09.12.2021 19:15
09.12.2021 19:15
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Щасливі разом. Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч

Щасливі разом. Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч

Американські знаменитості Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову разом з’явилися на публіці.

Вони сходили разом на баскетбольним матч у Лос-Анджелесі.

Ці милі фото та відео вже облетіли всю мережу.

Вони зайняли місця у першому ряді.

Закохані розмовляли, обіймалися і проявляли ніжні почуття один до одного.

Дженніфер обрала для походу на гру джинсовий костюм та грубі черевики.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали як Дженніфер Лопес відсвяткувала День подяки.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
09.12.2021 19:15



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