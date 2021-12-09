Щасливі разом. Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали баскетбольний матч

Американські знаменитості Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову разом з’явилися на публіці.
Вони сходили разом на баскетбольним матч у Лос-Анджелесі.
Ці милі фото та відео вже облетіли всю мережу.
Вони зайняли місця у першому ряді.
Закохані розмовляли, обіймалися і проявляли ніжні почуття один до одного.
Дженніфер обрала для походу на гру джинсовий костюм та грубі черевики.Також по темі: Затишний вікенд. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зайнялись благодійністю Натяк для Бена Аффлека. Дженніфер Лопес з'явилася на сцені у весільному вбранні Викрадач дівочих сердець. ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком
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Фото: jlo