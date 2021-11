Натяк для Бена Аффлека. Дженніфер Лопес з’явилася на сцені у весільному вбранні

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вразила вбранням на церемонії American Music Awards.

Образом зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Для прем’єри свого нового хіта On My Way вона обрала одяг від Dolce&Gabbana.

На перший погляд, сукня нагадує більш весільну.

На знаменитості пишна шифонова спідниця та корсетний топ.

Образ доповнювала вуаль.

Фанати в коментарях гадають, що таким способом Дженніфер натякає своєму коханому Бену, що вже готова до заміжжя.

За день допис встигло проглянути більше 440 тисяч користувачів.

Фото: jlo

