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ICTV Ранок 23.11.2021 19:15
23.11.2021 19:15
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Натяк для Бена Аффлека. Дженніфер Лопес з’явилася на сцені у весільному вбранні

Натяк для Бена Аффлека. Дженніфер Лопес з’явилася на сцені у весільному вбранні

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вразила вбранням на церемонії American Music Awards.

Образом зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Для прем’єри свого нового хіта On My Way вона обрала одяг від Dolce&Gabbana.

На перший погляд, сукня нагадує більш весільну.

На знаменитості пишна шифонова спідниця та корсетний топ.

Образ доповнювала вуаль.

Фанати в коментарях гадають, що таким способом Дженніфер натякає своєму коханому Бену, що вже готова до заміжжя.

За день допис встигло проглянути більше 440 тисяч користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми показували сексуальний образ Дженніфер Лопес.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
23.11.2021 19:15



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