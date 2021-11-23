Натяк для Бена Аффлека. Дженніфер Лопес з’явилася на сцені у весільному вбранні

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вразила вбранням на церемонії American Music Awards.
Образом зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Для прем’єри свого нового хіта On My Way вона обрала одяг від Dolce&Gabbana.
На перший погляд, сукня нагадує більш весільну.
На знаменитості пишна шифонова спідниця та корсетний топ.
Образ доповнювала вуаль.
Фанати в коментарях гадають, що таким способом Дженніфер натякає своєму коханому Бену, що вже готова до заміжжя.
За день допис встигло проглянути більше 440 тисяч користувачів.Також по темі: Красива історія кохання. Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками Ну дуже солодка лавсторі! Джей Ло та Бена Аффлека вкотре заскочили за пристрасними обіймами Викрадач дівочих сердець. ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком
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Нагадаємо, раніше ми показували сексуальний образ Дженніфер Лопес.
Фото: jlo