Атмосфера зимової казки. Дженніфер Лопес показала засніжені пейзажі

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала засніжену Канаду.

Вона поділилась цим відео на своїй сторінці в Інстаграм.

Нещодавно зірка побувала в Канаді, де насправді випало вже чимало снігу.

ДжейЛо повернулася до своїх рідних на День Подяки, який святкували в США.

Дженніфер одягнена у теплий зимовий одяг чорного кольору, без зачіски та макіяжу.

Фото: jlo

