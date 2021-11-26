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ICTV Ранок 26.11.2021 19:15
26.11.2021 19:15
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Атмосфера зимової казки. Дженніфер Лопес показала засніжені пейзажі

Атмосфера зимової казки. Дженніфер Лопес показала засніжені пейзажі

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала засніжену Канаду.

Вона поділилась цим відео на своїй сторінці в Інстаграм.

Нещодавно зірка побувала в Канаді, де насправді випало вже чимало снігу.

 — По дорозі додому. Я вас люблю, – підписал Дженніфер.

ДжейЛо повернулася до своїх рідних на День Подяки, який святкували в США.

Дженніфер одягнена у теплий зимовий одяг чорного кольору, без зачіски та макіяжу.

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Нагадаємо, раніше ми показували весільний образ Дженніфер Лопес.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
26.11.2021 19:15



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