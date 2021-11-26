Атмосфера зимової казки. Дженніфер Лопес показала засніжені пейзажі

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала засніжену Канаду.
Вона поділилась цим відео на своїй сторінці в Інстаграм.
Нещодавно зірка побувала в Канаді, де насправді випало вже чимало снігу.
— По дорозі додому. Я вас люблю, – підписал Дженніфер.
ДжейЛо повернулася до своїх рідних на День Подяки, який святкували в США.
Дженніфер одягнена у теплий зимовий одяг чорного кольору, без зачіски та макіяжу.Також по темі: "Час сяяти". Дженніфер Лопес вразила фігурою у білій шовковій сукні Краса у простоті: секрети ефектного вигляду Кендалл Дженнер Красива історія кохання. Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками
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Нагадаємо, раніше ми показували весільний образ Дженніфер Лопес.
Фото: jlo