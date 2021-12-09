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ICTV Ранок 09.12.2021 16:20
09.12.2021 16:20
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“Хвилина самолюбування”. Леся Нікітюк показала свою ідеальну фігуру

“Хвилина самолюбування”. Леся Нікітюк показала свою ідеальну фігуру

Українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася розкішною фігурою.

Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Знаменитість позує в міні-шортах, в яких оголила стрункі ніжки та похизувалася розкішною фігурою.

— Хвилинка самолюбування, – підписала Нікітюк.

Так, нещодавно зірка гайнула на відпочинок до Африки.

Ну і тішить ну або дражнить, своїх прихильників в мережі красивими світлинами.

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Зіркові колеги не пройшли повз допис і залиши свої компліменти у коментарях.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк, шоу-бізнес
09.12.2021 16:20



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