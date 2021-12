“Хвилина самолюбування”. Леся Нікітюк показала свою ідеальну фігуру

Українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася розкішною фігурою.

Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Знаменитість позує в міні-шортах, в яких оголила стрункі ніжки та похизувалася розкішною фігурою.

Так, нещодавно зірка гайнула на відпочинок до Африки.

Ну і тішить ну або дражнить, своїх прихильників в мережі красивими світлинами.

Зіркові колеги не пройшли повз допис і залиши свої компліменти у коментарях.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку.

Фото: lesia_nikituk

