“Хвилина самолюбування”. Леся Нікітюк показала свою ідеальну фігуру

Українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася розкішною фігурою.
Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Знаменитість позує в міні-шортах, в яких оголила стрункі ніжки та похизувалася розкішною фігурою.
— Хвилинка самолюбування, – підписала Нікітюк.
Так, нещодавно зірка гайнула на відпочинок до Африки.
Ну і тішить ну або дражнить, своїх прихильників в мережі красивими світлинами.Також по темі: Гіганський кактус і симпатичний купальник. Леся Нікітюк показала відпочинок у Кабо-Верде Відпочинок на кілька каратів. Леся Нікітюк приміряла коштовну прикрасу Завжди на стилі. Модні образи Насті Каменських
Зіркові колеги не пройшли повз допис і залиши свої компліменти у коментарях.
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Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку.
Фото: lesia_nikituk