5 причин почати їсти сочевицю: корисні властивості

Корисні властивості сочевиці – кому і навіщо потрібно їсти цю бобову культуру, а кому краще її уникати.

Сочевиця – дієтичний продукт, багатий на рослинний білок. Він легко засвоюється організмом та дає тривале відчуття ситості.

Сочевиця – джерело вітамінів (А, групи В, Е, РР), а також необхідних організму мікроелементів (цинк, йод, марганець, мідь, сірка та інші).

Крім того, культура містить ненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, клітковину та натуральні цукри.

Такий багатий склад робить її бажаною гостею на столі прихильників здорового харчування.

То чим саме сочевиця корисна для організму? Зараз розкажемо.

До складу сочевиці входять амінокислоти, які допомагають тілу виробляти гормон щастя серотонін.

Тож при регулярному вживанні ти матимеш стабільно хороший настрій та міцні нерви.

Сочевиця добре регулює роботу сальних залоз.

У результаті на жирній шкірі зменшується кількість прищів і чорних цяток. А на сухій – розгладжуються зморшки і світлішають пігментні плями.

Ця бобова культура – справжня знахідка для вегетаріанців. І відмінна заміна м’ясу. Адже аж третина ваги сочевиці приходиться на легкозасвоюваний білок.

Водночас вона містить лише 2% жирів і вуглеводів, тому входить до складу багатьох дієт.

Сочевиця корисна для чоловіків, бо покращує циркуляцію крові в паховій ділянці. Завдяки цьому –попереджає виникнення простатиту і його ускладнень.

Звісно ж, традиційного лікування у уролога вона не замінить, втім може добре його доповнити і пришвидшити одужання.

У 100 грамах сочевиці міститься 90% добової норми фолієвої кислоти. Саме тому страви з неї дуже корисні для вагітних.

Фолієва кислота – абсолютно необхідний елемент для жінок при надії. Адже забезпечує нормальний розвиток нервової і серцево-судинної системи плоду.

Існує чимало видів сочевиці, зокрема, зелена, червона, коричнева, чорна, пюї, белуга.

Проте на прилавках українських магазинів можна найчастіше побачити дві з них: зелену та червону.

Зелена сочевиця красива, яскрава і слабко розварюється. Тому це ідеальний вибір для салатів і гарнірів.

Перед приготуванням, бажано замочити її у води на кілька годин, а краще – на ніч. Так сочевиця приготується значно швидше.

При регулярному вживанні вона зменшує рівень цукру в крові, а також допомагає при хронічних запорах.

Червона сочевиця добре підходить для приготування супів. Вона має насичений смак і розварюється буквально за 10 хвилин.

Це лідер із вмісту заліза. Саме тому червону сочевицю рекомендують вживати при анемії.

З обережністю варто їсти сочевицю людям, які страждають на метеоризм, розлади шлунку та кишечника, проблеми з нирками і схильність до харчової алергії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості гречки.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.