Корисні властивості гречки: чому її варто включити до раціону

Топ-5 найкорисніших властивостей гречаної крупи.
Гречка, так само як і рис, є надзвичайно популярною крупою серед українців. Але чи знаєш ти, які в неї є корисні властивості?
Цікаво, що у французькій та італійській мові гречку називають сарациновим зерном.
Ранок у Великому Місті розповість тобі, чому потрібно їсти гречку, та яку користь вона дає для організму.
Топ-5 корисних властивостей гречки
Нормалізація обміну речовин
Гречка у своєму складі має вітаміни групи В, А, ненасичені жирні кислоти, калій, хром та йод. Вони сприяють нормалізації обміну речовин в твоєму організмі.
Також наявність метіонину та лізину покращує роботу шлунково-кишкового тракту.
Покращує метаболізм також і вітамін РР, який, окрім того, позитивно впливає і на дихальну систему.
А повільні вуглеводи, які поступово розщеплюються в організмі, нададуть тобі тривале відчуття ситості.
Сприяє кращому кровообігу та роботі серця
Завдяки вітамінам А, В, РР, амінокислотам, калію, фосфору, магнію, натрію, залізу та цинку, гречка сприятлива для роботи серцево-судинної системи.
Вживання гречаної каші розширює судини, нормалізує вміст цукру в крові та запобігає виникненню тромбозу.
Також гречка є хорошою профілактикою раку та допомагає запобігти лейкемії, анемії, лейкозу.
Корисна для вагітних
Гречана крупа є надзвичайно корисною для вагітних та мам, які годують своїх немовлят грудним молоком.
Адже ця крупа завдяки залізу, фолієвій кислоті та лізину, сприяє нормальному розвитку плоду. Гречка запобігає появі у дитини вад серця.
Також вона допомагає при закрепах та печії, сприяє гарному травленню.
Корисні речовини, які потраплять в організм мами з гречкою, також передадуться і немовляті у складі грудного молока.
Зміцнює нігті та кістки
Хто б міг подумати, що гречка може бути корисною для наших нігтів та кісток? Але це справді так.
Кальцій, який міститься в гречці, зміцнює наші кістки та запобігає ламкості нігтів. Тому вона є дуже корисною для літніх людей та тим, хто має з цим проблеми.
За здоров’я твоїх нігтів також відповідають вітаміни групи В, які є в гречаній крупі.
Зміцнює імунну систему
Завдяки фолієвій кислоті, яка є в гречаній крупі, ти можеш зміцнити свою імунну систему.
Вітаміни А, В, амінокислоти, калій, магній, цинк, фосфор та хлор захищають тебе від поганого впливу різних бактерій та вірусів.
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Окрім того, ознакою погіршення роботи імунної системи буде нестача вітаміну РР, який є в гречці.
Тому якщо хочеш бути здоровим та стійким до різних хвороб, вари кашу з гречки. Корисні властивості, які має ця крупа дозволять тобі зміцнити свій імунітет.
Гречка є надзвичайно корисною крупою. Тому із задоволенням додавай її до раціону та бережи своє здоров’я.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості рису.
Фото: Pixabay
Дарина Реготун
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15.09.2020 21:21
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