Недарма назвали перловкою: корисні властивості дорогоцінної крупи

Корисні властивості перловки – навіщо вживати цю кашу.

Усі, якщо не знають, то хоча б здогадуються, що свою назву ця крупа отримала на честь дорогоцінного каменю.

Оброблені зернятка ячменю і справді нагадують перли ззовні.

Проте, якщо приглянутись до них ближче, можна побачити — вони просто таки сповнені корисних властивостей!

Ранок у Великому Місті детально розповість про кожну і доведе, що ця дорогоцінна каша заслуговує твоє уваги та любові.

Корисні властивості перловки

Виводить токсини

Перловка, як ніщо інше, здатна позбавити твій організм від непотрібних та шкідливих речовин.

Клітковина, наявна у крупі, сприяє виведенню токсинів і шлаків з організму.

А також вона покращує роботу кишківника і забезпечує нормальне функціонування шлунково-кишкового тракту в цілому.

Сприяє травному процесу

Поки ми ще не далеко відійшли від теми клітковини та її чудодійної сили, мусимо ще наголосити — завдяки ній, перловка сприяє більш активному травному процесу.

Тому ця каша є незамінним елементом післяопераційного раціону і допомагає людям, що проходять через запальні процеси шлунково-кишкового тракту.

Зміцнює імунітет

Ще одна цілюща властивість перловки — це її здатність захищати організм від застуди та інфекцій.

Все це завдяки лізину, що виступає таким собі противірусним засобом.

Тож у холодний період міжсезоння перлова крупа мусить з’явитися у кожному домі, щоб стати на варту твого імунітету.

Допомагає худнути

Незважаючи на те, що перлова каша може похвалитися поживністю та високою енергетичною цінністю, вона все ж вважається доволі дієтичним продуктом.

Розроблені навіть спеціальні “перлові раціони”, які допомагають стрімко втрачати вагу.

Зрозуміло, що перед тим, як починати подібні дієти, слід консультуватись із фахівцем.

Для тих, хто не бажає піддавати власний організм подібному стресу, є простіший спосіб худнути із допомогою перловки.

Для схуднення цю страву можна їсти на сніданок – вона забезпечує організм необхідними елементами, надовго насичує і легко засвоюється.

Активізує мозкову та м’язову діяльність

Завдяки фосфору, яким щедро збагачує нас перлова крупа, ми отримуємо немало користі:

нормалізується функціонування ендокринної системи;

активізується мозкова діяльність;

збільшується інтенсивність та активність м’язових скорочень.

До речі, саме завдяки останньому, перловка – незмінний мастхев усіх спортсменів.

Тож, якщо потрібно відновити сили після тренувань або позбутися втоми, знаєш, яку кашу слід готувати.

Перловка: протипоказання

Якою б корисною не була перловка, нею все ж не варто захоплюватися.

Тричі на тиждень — це цілком достатньо, щоб відчути на собі корисні властивості цієї крупи.

У деяких випадках перловка є протипоказаною взагалі, а саме при:

підвищеній кислотності шлунку;

частих закрепах;

метеоризмі.

Не прекомендується також вживати перлову крупу вагітним і чоловікам, які хвилюються про зниження свого лібідо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кориці.

Фото: holy__food

Софія Сукач

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