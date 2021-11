Недарма назвали перловкою: корисні властивості дорогоцінної крупи

Корисні властивості перловки – навіщо вживати цю кашу.

Усі, якщо не знають, то хоча б здогадуються, що свою назву ця крупа отримала на честь дорогоцінного каменю.

Оброблені зернятка ячменю і справді нагадують перли ззовні.

Проте, якщо приглянутись до них ближче, можна побачити — вони просто таки сповнені корисних властивостей!

Ранок у Великому Місті детально розповість про кожну і доведе, що ця дорогоцінна каша заслуговує твоє уваги та любові.

Перловка, як ніщо інше, здатна позбавити твій організм від непотрібних та шкідливих речовин.

А також вона покращує роботу кишківника і забезпечує нормальне функціонування шлунково-кишкового тракту в цілому.

Поки ми ще не далеко відійшли від теми клітковини та її чудодійної сили, мусимо ще наголосити — завдяки ній, перловка сприяє більш активному травному процесу.

Тому ця каша є незамінним елементом післяопераційного раціону і допомагає людям, що проходять через запальні процеси шлунково-кишкового тракту.

Ще одна цілюща властивість перловки — це її здатність захищати організм від застуди та інфекцій.

Тож у холодний період міжсезоння перлова крупа мусить з’явитися у кожному домі, щоб стати на варту твого імунітету.

Незважаючи на те, що перлова каша може похвалитися поживністю та високою енергетичною цінністю, вона все ж вважається доволі дієтичним продуктом.

Розроблені навіть спеціальні “перлові раціони”, які допомагають стрімко втрачати вагу.

Зрозуміло, що перед тим, як починати подібні дієти, слід консультуватись із фахівцем.

Для тих, хто не бажає піддавати власний організм подібному стресу, є простіший спосіб худнути із допомогою перловки.

Для схуднення цю страву можна їсти на сніданок – вона забезпечує організм необхідними елементами, надовго насичує і легко засвоюється.

Завдяки фосфору, яким щедро збагачує нас перлова крупа, ми отримуємо немало користі:

До речі, саме завдяки останньому, перловка – незмінний мастхев усіх спортсменів.

Тож, якщо потрібно відновити сили після тренувань або позбутися втоми, знаєш, яку кашу слід готувати.

Якою б корисною не була перловка, нею все ж не варто захоплюватися.

Тричі на тиждень — це цілком достатньо, щоб відчути на собі корисні властивості цієї крупи.

У деяких випадках перловка є протипоказаною взагалі, а саме при:

Не прекомендується також вживати перлову крупу вагітним і чоловікам, які хвилюються про зниження свого лібідо.

Фото: holy__food

