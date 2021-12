Зимівка в Таїланді. Таємниці з власного досвіду

Королівство Таїланд – це країна в Південно-Східній Азії, більш за все відома українцям як райський курорт. Але курорт та відпочинок це одне, а от життя – зовсім інше.

Так склалося, що деякий час тому, я зимувала в Таїланді. У цілому провела в цій чарівній країні вічного літа пів року. В місті Патая та на чарівному острові Самуї. І тому, переживши це на власному досвіді, хочу поділитися з вами.

Як і у всього, тут є свої плюси, мінуси та особливості. Давайте ж поговоримо про них.

Для подорожі до Таїланду потрібно отримати візу.

Є декілька її типів. Детально про них, а, також про документи для подачі можна почитати на сайті Посольства Таїланду в Польщі. У Києві зараз, посольства, на жаль, не має.

Також, усі туристи мають попередньо отримати дозвіл (QR-code) через систему «Thailand Pass».

Для отримання дозволу треба надіслати: копію першої сторінки українського закордонного паспорта та, за потреби, тайської візи, сертифікату про вакцинацію (за наявності), полісу медичного страхування з покриттям витрат на суму не менше 50 000 доларів США, а також підтвердження оплати карантинного готелю за стандартами SHA+/AQ

При бронюванні необхідно уточнити відповідність готелю зазначеним стандартам.

Тут можна почитати деталі туристичних програм «Sandbox Phuket» та «Samui Plus».

Загальні правила в’їзду та перелік документів можна подивитися тут.

Якщо ви замислюєтесь про зимівлю в Таїланді, то варто, в першу чергу, звернути увагу на регіон, у якому ви плануєте жити. Якщо ви шукаєте тропічної казки на березі океану, то їдьте на острова: Самуї, Пхукет, Яо-Яй та інші.

Там можна орендувати невелике бунгало просто на березі океану.

Саме так ми жили на острові Самуї – у невеликому двокімнатному будиночку. Взагалі, житло можна знайти на любий смак та гаманець: від дуже дешевих квартир і до розкішних маєтків.

Великі міста не настільки цікаві. І, по правді, набагато брудніші.

Для прикладу, в Патаї океан є, але нормально купатися ви не зможете. Адже вода там дуже брудна. Для повноцінного відпочинку потрібно виїжджати до островів. Звісно, це не проблема, оскільки поромне сполучення дуже хороше. Але це зайві пересування.

Місцева їжа надзвичайно смачна та незвична, але і дуже гостра. Про останнє треба пам’ятати, особливо, коли вас питають – робити гострим, чи ні. Навіть якщо ви скажете «Ні» страва все одно буде гострою, але терпимою. Середня гострість чи «трішечки» – це, як для нас «надзвичайно пекельно». Про просто гостро, я вже мовчу.

Вона дуже екзотична. Під неї тут відводять окремі ринки!

Така їжа ще і дуже дешева. Але є окремі делікатеси, що навіть тайці не завжди можуть собі дозволити.

До дуже колоритних відносяться: смажені комахи (коники, личинки, жуки), протухлі яйця. Насправді, ці незвичні блюда доволі смачні. Головне, тут заплющити очі та забути, що саме у тебе на тарілці.

Але є і не настільки екстремальні делікатеси. Тайці роблять дуже смачні супи: том-як, карі. Також доволі популярні смажений рис чи локшина разом з яйцем та різними добавками.

Надзвичайно смачне смажене м’ясо, що роблять на шпажках. Такі собі міні-шашлички. Незвичні салати з папаї спробувати треба обов’язково.

Із солодощів – млинці Роті. Ці смаколики являють собою конвертики з різною начинкою. Це можуть бути різні фрукти, шоколад чи згущене молоко.

Але, якщо ви плануєте жити в Таїланді, то звісно, ви не зможете завжди харчуватися в закладах чи готовою вуличною їжею. Щось готувати доведеться і самим.

Деякі продукти в Таїланді на порядок дешевші ніж у нас. Наприклад, екзотичні фрукти. Вони тут дуже смачні і коштують копійки.

До того ж, якщо ви берете, наприклад, ананас, то вам його одразу гарненько почистять і поріжуть.

Але от звичні для нас яблука тут рідкість. Продаються вони поштучно і коштують скажених грошей. Але цей не дивно, все ж таки не їх місце проживання.

Особливо його філейна частина. А от так званий, суповий набір (кістки, хрящі, кишки, курячі лапи та голови) тут дорогі. Для тайців це делікатес.

До речі, будьте обережними, якщо вирішите попросити порізати для вас цілу курку. Вони її порубають разом із кістками на дуже маленькі шматочки.

Морепродукти тут також дешеві. Особливо якщо ви берете напряму у рибалок. І ще ви точно знаєте, що ця риба чи креветка не заморожена та не лежить у магазині вже бозна скільки часу. А ще вчора вона плавала в океані.

Громадський транспорт тут є, але розвинений дуже дивно. Метро є тільки у столиці. А от у інших містах популярні маршрутки-тук-туки. Частіш за все, це звичайна невелика вантажівка чи пікап з лавами впродовж кузова.

Ще тук-туками називають мототаксі. Це критий триколісний скутер, що виконує роль таксі. Цей транспорт дуже маневрений та шустрий, тому і зустріти його можна майже всюди. Та і коштує він недорого.

Звичайних таксі тут доволі мало, як і машин в загалом.

Але останні – то вже для заможних.

Дуже цікаво спостерігати за тим, як тайці пересуваються на мопедах. На один старий, ледь не власноруч зібраний мопедик може вміститися ціла сім’я. А сім’ї тут великі.

Отже картина така. Керує мопедом батько, робить це він одною рукою, адже другою держить маленьку дитину, що стоїть між ним та кермом. Та ще й притримує пакет. За ним, наче котлета в бургері, затиснута між батьками, сидить друга дитина.

Мати також тримає якийсь клунок, може, навіть, два. Позаду, на самому краєчку, міцно тримаючись за материну кофту, підстрибує третя дитина. Поруч два чоловіки на такому ж мопеді перевозять стіл. За ними пара везе дитяче ліжко (в зібраному вигляді). І все це у шаленому потоці на дуже високій швидкості. Неймовірна картина. І так щодня.

Для більш зручного пересування ми придбали скутер. Для того, щоб ним керувати, потрібні тайські права. Отримати їх не проблема. Теоретичний екзамен можна пройти англійською мовою.

Також, потім йде і практичний іспит.

До того ж, наявність водійського посвідчення допоможе вам не тільки на дорогах. У Таїланді існує така штука, що, в деяких місцях, для іноземців ціна відрізняється. А якщо ви маєте тайські права, то розцінки для вас будуть, як для місцевих.

Уточнення, в Таїланді лівосторонній рух. Якщо ви користуєтесь двоколісним транспортом, це не так помітно. Та й взагалі до цього швидко звикаєш.

А от при поверненні додому про це треба пам’ятати. Для уникнення сюрпризів на тему «А чому всі їдуть по зустрічній?»

Таїланд – спекотна країна. Дуже. І про це слід пам’ятати. І тому дуже дивно при температурі +25 виглядає дівчина в шапці вушанці та кофті. Для тайців +25 вже прохолодно.

Але, якщо ти знаходишся в країні довгий період, з часом акліматизуєшся та звикаєш до такої спеки. І вже через місяці ти починаєш помічати, що в +25 непогано було б одягнути і кофтинку.

Найспекотніший період – це квітень. Температура в цей місяць рідко опускається нижче +35. І це на узбережжі. У великих містах знаходитися просто неможливо.

Влітку починається сезон мусонів. Сильні вітри, затяжні дощі та похмуре небо.

У вересні та жовтні дощі все ще присутні, але вже не в такому масштабі, як влітку. До листопаду зливи майже закінчуються. Дощить менше тижня.

Треба пам’ятати, що це, все ж таки, тропічна країна, і різні тварини тут присутні. Але на практиці вам доведеться зіткнутися тільки з невинними геконами та комарами.

Перші – це маленькі, милі створіння, що живуть майже в кожному будинку і зіпсувати можуть тільки настрій.

А от комарів тут доволі багато, особливо на островах. Більшість із них – безвинні вампірята, як і у нас. П’ють кровушку, та й усе.

Випадки зараження хворобами по типу лихоманки Денге, рідше малярії, можуть бути. Хоча це і рідкість, краще перестрахуватися та, про всяк випадок, купити страхування та зробити потрібні щеплення.

Влаштуватися на офіційну роботу в Таїланді доволі важко. Тому, частіш за все, туди їдуть ті, хто працює на фрілансі чи віддалено.

Звісно, що може бути краще, аніж працювати, лежачи на шезлонзі під пальмою на березі океану, та потягувати коксову воду.

