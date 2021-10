Найгарніші місця Шрі-Ланки: путівник для цікавого відпочинку

Що подивитись на Шрі-Ланці: цікаві місця та найкращі пляжі.

Шрі-Ланка – достатньо великий острів. Тут можна побачити як білосніжні пляжі, так і великі плантації. Відчути на собі весь колорит під час активної подорожі чи насолодитися спокійним відпочинком.

На Шрі-Ланці безліч красивих пляжів.

Фаворит більшості туристів став . Це один із найбільш екзотичних пляжів острова, оточений джунглями. Плавати одне задоволення, бо вода блакитна і прозора, а також там майже немає хвиль. Проте краще придбати взуття для купання, тому що там водяться морські їжаки.

Широкий пляж із м’яким піском і приємним заходом у воду. Відомий не лише райськими пейзажами, але й майже цілковитою відсутністю хвиль, що для Шрі-Ланки є рідкістю.

Великий і затишний пляж, дорога до нього крізь джунглі, а сам він оточений готелями. Хвилі бувають досить сильні, тож тим, плаває, струнка фігура – забезпечена!

Один з найширших пляжів на Шрі-Ланці. Тут дуже просторо і майже немає людей. Тож якщо хочеш побути наодинці з природою, тобі – саме сюди!

Найкрасивіший пляж. З прозорою блідо-блакитною водою, як на Мальдівах. Мабуть, води такого красивого відтінку більше не зустріти!

Галле – це найбільша збережена фортеця в Азії, створена голландцями. Окрім форту, можна подивитися маяк, Собор святої Марії, вежу з годинником, а ще прогулятися затишними вуличками.

Якщо не соромитесь, можна зайти у дворики і будинки місцевих жителів, щоб познайомитися з ними. Вони дуже дружелюбні і вже звикли до вітань туристів.

Елла – мальовниче містечко в центрі острова. Воно ніби створене для неквапливих піших прогулянок по гірській місцевості.

Але май на увазі, погода тут дуже мінлива. Вдень спека сягає 35 градусів, ввечері може бути дощ декілька годин, а вночі знадобиться теплий одяг.

Водоспад Равана – один із найширших в Шрі-Ланці, а його висота сягає 25 метрів. Сюди нескладно дістатися з міста Елла на тук-туку за 600 рупій (приблизно 200 грн) або на місцевому автобусі, який їде в сторону села Веллавайі.

Навколо водоспаду є декілька готелів, де можна спробувати смачну лапшу з морепродуктами.

Пік Адама – гора, яка є священною одразу для чотирьох головних релігій світу. Буддисти вважають, що на її вершині свій слід залишив сам Будда.

Мусульмани вірять, що це був слід Адама. Християни – що одного з учнів Ісуса. А індуїсти впевнені, що це був слід бога Шиви.

Прогулянка до гори займає близько 2 годин, вже з урахуванням всіх зупинок для фотозйомки. Спочатку стежка простягається серед чайних плантацій, потім йде все вище і вище, а з найвищої точки відкриваються приголомшливі види.

Найкраще підніматися на світанку, бо в цей час, під час підйому, можна зустріти збирачів чаю, ближче до полудня вони вже розходяться.

Ще її називають Скеля Льва. Це плато піднімається на 370 метрів над рівнем моря і близько 170 метрів над навколишньою рівниною в самому центрі острова. Як ви здогадалися, вигляд там також нічогенький.

Шрі-Ланка славиться своїми слонами. І найкраще познайомитися з ними ви можете у спеціальному притулку. Тут продемонструють як треба годувати слонів, а згодом можна спробувати й самим.

Також вам розкажуть і покажуть звичайний день тварин. Єдине, у Піннавелі на слонах не катають – це серйозний притулок, а не парк розваг для туристів.

Найбільший храм Південної Азії, який дивує не тільки своїми розмірами, а й датою створення – I століття до н. е! Це печерне святилище із багатьма фресками і статуями Будди.

Всього є п’ять печер, які розташовані на вершині 300-метрового пагорба. Дорога лежить нагору через круті сходи, де часто збираються зграї мавп. Так що адреналіну вистачить надовго.

Звичайно, прогулянки або відпочинок на пляжі дають багато позитивних спогадів. Проте, на Шрі-Ланці існують багато можливостей для активного відпочинку.

Лови кілька крутих ідей.

