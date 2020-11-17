Ціни на продукти Таїланді: буханка хліба коштує дорожче кілограма курятини?

Українська емігрантка розповіла про життя в Таїланді.

Країна, у яку щороку мільйони людей приїжджають перезарядитися, отримати гарну засмагу і випробувати свій шлунок азіатськими делікатесами – завжди сонячний та привітний Тайланд.

Українка Христина обрала цю країна не для кількатижневої відпустки, а для життя.

Що вона їсть в Таїланді і скільки грошей витрачає на харчування?

Чому томати черрі тут вартують 30 гривень, а чай 300?

І чому кисломолочного сиру та ряжанки тут взагалі неможливо знайти?

Вуличні ринки

Вуличні ринки з їжею — це візитівка багатьох країн Азії, і Таїланд — не виключення.

В будь-який час та за будь-якої погоди знайти чим підкріпитися не проблема, до того ж, грошей багато не треба.

В середньому страва з вуличного фуд-корду коштує 1-2 долари.

Вулична їжа в Таїланді — це особлива історія. Тайці, як і в принципі всі азіати, дуже люблять поїсти. Тому, практично на кожній вулиці в місті цілодобово продають дуже-дуже багато їжі, — розповідає Христина.

Вона каже, що хоч і на перший погляд розмаїття вуличної їжі велике, насправді це не так. Продають, в основному, смажене м’ясо, рибу, рис і нарізані фрукти.

Атмосфера на таких риночках – це окрема тема. Що називається, життя кипить між рядами з їжею.

Продукти та їх вартість у Таїланді

За словами Христини, ціни в супермаркетах Бангкоку не особливо відрізняються він цін в київських супермаркетах.

Однак це, якщо купувати лише те, чим багатий сам Таїланд, все що привозиться з закордону коштує не дешево.

Навіть якщо це імпорт з сусідніх азійських країн, ціни будуть дуже і дуже високими. Чай, особливо якщо це не звичайний чорний чи зелений, а з якимись добавками або бергамотом, коштуватиме близько 300 гривень за пачку з 25 пакетиків, – каже українка.

На імпортний алкоголь ціни теж зашкалюють, а місцевим особливо не нап’єшся, бо є лише два види: ром і пиво, каже Христина.

І з хлібом в Таїланді теж не все так добре. Знайти смачний і адекватний по ціні – справа майже нереальна. Кілограм курятини іноді коштує дешевше, ніж буханка хлібу.

Найдешевший коштує близько 30 грн за буханку. Він дуже солодкий, тож його просто неможливо їсти. Цільнозерновий вартує близько 80 грн за буханець. Але вона дуже маленька й знайти її непросто. Та є і приємні моменти. Наприклад, помідори черрі тут коштують близько 30 грн за кілограм, куряче філе – близько 50 грн. При цьому курячі крильця або ніжки коштують вдвічі дорожче, – розповіла дівчина.

Ну і якщо хліб можна знайти хоча б задорого, то на деякі інші, звичні для українців продукти, доводиться відкривати справжнє полювання.

В супермаркетах тут дуже багато молока зі всілякими добавками. Є шоколадне, полуничне, апельсинове – яке душа забажає. Але при це, навряд чи, де-небудь в звичайному тайському супермаркеті ви знайдете ряжанку, сир, сметану і подібні продукти, які в нас можна купити практично в будь-якому магазині. До речі, це ж стосується і гречки. Знайти її тут дуже складно, а якщо вам і вдасться, то ціна буде близько 300 грн за пачку. Божевільні ціни при тому, що батьківщиною гречки є азійська країна Непал, – наголошує українська емігрантка.

Якщо тайська їжа вам до душі, то голодні не залишитесь. Та що, як душа вимагає хліба з ряжанкою?

Детальніше дивіться у рубриці “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вартість житла на Тайвані.

Фото: Unspalsh

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