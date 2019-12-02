Відпочинок у Таїланді – ідеальний спосіб насолодитись тропічною природою, поніжитися на ідеальних пляжах та відкрити для себе нові розваги.
Журналісти Ранку у Великому Місті зібрали 7 причин поїхати відпочивати до Таїланду. Хоча насправді цих причин набагато більше.
Вічне літо
Коли б ви не приїхали до Таїланду – неодмінно потрапите в літо. Навіть взимку температура майже ніколи не опускається нижче 25 градусів.
Щоправда, з травня по вересень тут сезон дощів. Але й цього не варто боятися. Адже після 20-30 хвилин потужної тропічної зливи небо знову стає чистим, а погода – лагідною та комфортною.
Справжній тайський масаж
Звісно, салонів тайського масажу повно і в Україні. Але той самий, легендарний – тільки в Таїланді! До того ж, тут чудове співвідношення ціна-якість. Година тайського массажу коштує близько 200 бат, а це всього 170 гривень. Для порівняння, у наших спа–салонах за той самий час доведеться викласти в 6 разів більше.Також по темі: 8 причин НЕ ехать в Таиланд зимой (ФОТО) Райский остров в Таиланде удивляет не только пляжами(ФОТО) Топ екзотичних фруктів, які ти ще не куштував
Майстри тайського масажу знають, як відновити циркуляцію крові і правильну роботу всіх органів. Вони дивним чином здатні визначити больові точки на тілі людини і знають, як правильно на них впливати.
А головне – це просто приємно. Точніше, не просто приємно, а фантастично 🙂
Ідеальні пляжі
Пляжі – це національна гордість країни Тай. Щороку вони приваблюють мільйони туристів з усіх куточків світу.
Кришталево чисте море, білосніжний пісок, розкішні пальми – хіба можна уявити щось більш ідеальне? 🙂
Пляжі Таїланду мають і свої особливості. Деякі з них ідеально підходять для серфінгу. Інші ж – з пологим входом і майже без хвиль – сподобаються тим, хто мріє про спокійний відпочинок.
Озеро червоних лотосів
Нонг Хан Кумпхавапі в Таїланді – це справжнє диво природи! Мільйони червоних лотосів перетворюють озеро на гігантський килим із живих квітів.
А ще – теплі води незвичайного озера стали домівкою аж для 80 видів пернатих. Кого тут тільки немає – від білосніжних лелек до яскравих екзотичних птахів!
Побачити цю красу можна чотири місяці на рік – з грудня по кінець березня. Щоправда, прокинутись доведеться раненько, адже бутони квітів відкриваються о 6 ранку, а о 10 – уже закриваються.
Екзотичні фрукти
Можливо, ви вже пробували мангостін, рамбутан, дуріан чи пітахайю.
Але хіба можуть фрукти, які лежать на полицях супермаркетів, зрівнятися з тими, що дозріли під яскравим тропічним сонцем? До того ж, коштують вони тут буквально копійки.
Джунглі
Якщо ви готові до незабутньої пригоди, обов’язково поїдьте в джунглі.
Побачити незайману природу, познайомитися з дикими мавпами, переправитися через річку на бамбуковому плоті та навіть покататись на слоні – усе це можна зробити саме тут.
Але під час поїздки не забувайте про обережність. Адже джунглі сповнені сюрпризів. Будь-яка, що пливе річкою, може несподівано виявитися хижим крокодилом!
Ринки на воді
Плавучі ринки в Таїланді – це захопливе видовище! Уся річка заповнена невеликими човниками, з яких що тільки не продають! Тут можна знайти і продукти, і екзотичні фрукти, одяг, і різноманітні сувеніри…
А на деяких човнах встановлені невеличкі грубки. Тож прямо на воді тут готують вуличну їжу. Яка тут нереально смачна, а ще – дешева та різноманітна.
Найпопулярніші страви:
- Пад Тай – смажена рисова локшина з м’ясною чи овочевою начинкою та пікантним соусом.
- Том ям – традиційний тайський суп з м’ясним бульйоном, кокосовим кремом, імбирем і лемонграсом.
- Смажені банани
Тож якщо хочете перекусити – треба просто махнути рукою, і кав’ярня на воді сама до вас підпливе.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись в Єгипті, окрім пірамід.
Аліна Литвиненко
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