Як “читати” обличчя людей? Поради автора книги Словник мови тіла

Як навчитися “читати” обличчя людей і зрозуміти, що насправді у співбесідника на думці?

Наводимо поради Джо Наварро, експерта з невербального спілкування, опубліковані в його книзі Словник мови тіла.

Люди еволюціонували, і тепер ми можемо багато чого дізнатися тільки з обличчя. Особливу увагу привертають очі й губи.

Зазвичай, коли дивимося на людину, яка подобається, ми зосереджуємо погляд на цих частинах обличчя, тому що вони передають важливу інформацію.

Мати й дитина пильно вдивляються одне в одно го знову й знову не лише, щоб зібрати інформацію, але й щоб зблизитися. Так само поводяться й закохані, розглядаючи одне одного на побаченні.

Природно, що нас зачаровують обличчя інших.

Мільйони слів витратили на опис найвідомішого з них — лиця Мони Лізи, і саме в загадковості криється її популярність. Нас цікавлять людські обличчя, а особливо ваблять ті, у яких бачимо щось незвичайне.

Коли греки говорили, що обличчя «судна в путь пустило», то метафорично вказували саме на його силу.

Це поведінка, за якої людина ставить лікті на стіл і тримає руки перед обличчям, наче відсторонюючись від співрозмовника. Якщо їй поставити запитання, вона не опустить рук, а, відповідаючи, дивитиметься на свої долоні або трохи вище.

Фактично так ізолюються через стрес, брак упевненості чи антипатію до того, з ким розмовляють.

Руки стають психологічним бар’єром.

Люди в усьому світі зазвичай затуляють обличчя руками або різними предметами, щоб приховати його через сором, збентеження, страх, тривогу чи побоювання. Часто заарештовані використовують одяг, щоб прикрити обличчя, коли їх ведуть до поліцейської автівки.

Нещодавно було доведено, що обличчя може передавати одразу кілька почуттів.

Мабуть, це свідчить про те, що людина бореться зі своїми відчуттями, які виявляють себе на обличчі, ніби «витікаючи» назовні.

За моїми спостереженнями, ліва частина обличчя (правий бік, коли ви на когось дивитеся) точніше передає емоції, особливо якщо йдеться про негативні відчуття.

Цю здатність лиця демонструвати відмінні почуття на різних його частинах називають емоційною хіральністю.

Невідповідність між тим, що говорить людина, і виразом її обличчя трапляється досить часто. Люди можуть казати одне, але на лиці відбиватиметься геть інше.

Маючи протягом багатьох років справу із Секретною службою США щодо захисту інформації, а також співпрацюючи з різними приватними компаніями, я усвідомив, що, коли помічаєш підозріле обличчя, яке виділяється серед інших, варто довіряти інтуїції.

Маю на увазі обличчя, що здається сердитим, коли всі щасливі, або заціпенілим і застиглим, коли решта людей у натовпі виказує різні настрої.

Персонал авіакомпанії казав мені, що в довгій черзі в аеропорту саме особи з дивакуватим обличчям, яке відрізняється від інших, часто спричиняють найбільше проблем біля стійки реєстрації.

Це поведінка, за якої обличчя незвично та недоречно спокійне, хоч ситуація, здавалося б, потребує чого завгодно, але тільки не флегматичності.

Часто її називають нарцисичною безтурботністю. Лі Гарві Освальд, Тімоті Маквей і Берні Мейдофф мали такий вигляд, коли їх заарештовували, попри обставини та жахливі злочини, які вони скоїли.

Цей термін, що його запровадив відомий дослідник Пол Екман, означає недоречну й ледве помітну посмішку, коли людині щось сходить з рук.

Такий вираз обличчя дуже нагадує «спокій серед метушні». Ця посмішка. трапляється й у людей, які ошукали когось або думають, що хтось купився на їхню брехню.

У ситуаціях, коли люди використовують згаданий претензійний жест, більш доречні скромність, серйозність чи навіть каяття.

Їх роблять з кількох причин.

По-перше, це може привабити інших.

По-друге, це допомагає розслабитися, стимулюючи багато нервів. Головну роль у тлумаченні таких жестів відіграє контекст.

Ця книжка — детальний посібник з невербальних сигналів, з якими ми найчастіше стикаємося в повсякденні.

Вона складається з розділів, присвячених різним частинам тіла, і містить статті про понад чотириста найважливіших моделей поведінки, які автор зібрав за довгі роки спостережень.

З її допомогою читач навчиться розпізнавати справжні почуття вашого візаві за ледь помітними змінами в зіницях; дізнаєтеся, як губи можуть виражати побоювання або небажання ділитися інформацією; ознайомитеся з безліччю варіантів жестикулювання і значенням кожного з них, а також знайде багато цікавих порад, які допоможуть вам «читати» людей довкола.

Що насправді має на увазі бос? Чи зацікавлений у вас потенційний романтичний партнер? Усе це і не тільки допоможе зрозуміти книга Словник мови тіла.

Джо Наварро — колишній спецагент ФБР, який протягом 25 років працював у контррозвідці, спеціалізуючись на поведінковому оцінюванні. Всесвітньо відомий фахівець із невербальної комунікації та мови тіла, автор 13 книжок, що вже стали міжнародними бестселерами. Джо частий гість американських і світових медіа, таких як CNN International, Fox News, BBC, CBS, NBC, National Public Radio, і дописувач The Times та The Washington Post.

