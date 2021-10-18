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ICTV Ранок 18.10.2021 11:17
18.10.2021 11:17
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Мова рухів: як “читати” людину по жестах

Мова рухів: як “читати” людину по жестах

Про що говорять жести та рухи твого співрозмовника.

Вміння читати думки, безсумнівно, є однією з найбільш бажаних суперздібностей.

Погодься, кожен з нас хоч раз мріяв розкусити свого співрозмовника або ж просто збагнути, що він там собі мислить.

Та чи знав(-ла) ти, що це все не так неможливо, як здається на перший погляд?

Також по темі: Як розпізнати токсичну людину? 10 ознак і як захиститись Чому люди зраджують та як до цього ставитись — коментар психолога 5 порад психолога, які допоможуть позбутися комплексів

Рухи та жести здатні зняти маску з кожної людини.

Тож, щоб бачити свого співрозмовника наскрізь достатньо уважності й елементарних азів невербальної поведінки.

Саме про останнє Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Як “читати” людину по жестах?

Придивись до тулуба

  • Нахил вперед означає симпатію до співрозмовника.

При цьому ноги можуть залишатися на місці. Тіло все одно інтуїтивно потягнеться вперед, якщо людина готова йти на контакт.

  • Відкидання назад.

Можливо, спірозмовнику некомфортна твоя компанія або йому набридла тема розмови.

Часто така демонстративна поведінка служить виразом нешанобливості до авторитетів.

  • Поправляння краватки або відтягування ворота сорочки.

 

поправляння краватки фото

Фото: Usnpalsh

Тут є кілька варіантів.

Якщо чоловік робить так у компанії симпатичної жінки, то, ймовірно, вона йому подобається.

Або ж він щойно збрехав чи хоче хутчіш покинути своїх співрозмовників.

  • Дотик руки до надгрудної ямки або гра з шийними прикрасами.

Такі жести заспокоюють жінок, які відчувають небезпеку, емоційний дискомфорт, страх або занепокоєння.

Зверни увагу на ноги

  • Розгойдування з носка на п’ятку.

Так, цей жест притаманний не лише дітям. Свдічить він про сильне хвилювання.

  • Погладжування стегон — це негайна ракція на неприємну подію.

  • Схрещені ноги свідчать про комфорт і довіру.

 

схрещені ноги фото

Фото: Pexels

Якщо між особами добрі стосунки, то нога, яка розташовується зверху, вказує на співрозмовника.

Якщо ж людині не подобається тема розмови, то вона змінює положення ніг таким чином, щоб стегно стало бар’єром.

  • Широко розставлені ноги говорять про негативні емоції.

Прийом може використовуватися як засіб підпорядкування, залякування або погрози.

Прослідкуй за руками

  • Схрещені руки і сильно стиснуті долоні вказують на дискомфорт.
  • Потирання долонь, як правило, виражає позитивні очікування людини, надію на те, що вона у чомусь досягне успіху.

 

руки фото

Фото: Usnpalsh

  • Пальці розведені в сторони на столі або з’єднані “у будиночок” руки виражають впевненість і владність.
  • Якщо під час рукостискання співрозмовник обхоплює вашу кисть вільною рукою, то показує, що йому можна довіряти.

Не забудь про голову

  • Дотик до щоки або лиця — це спосіб зменшити нервозність, роздратування або занепокоєння.

  • Прикривання рота руками вказує на небажання щось розповідати.

  • Потирання чола зазвичай свідчить про те, що людина з чимось бореться або відчуває дискомфорт.
  • Покусування окулярів означає стурбованість.
  • Нахил голови виразно повідомляє, що співбесідник налаштований дружньо та охочий до спілкування.

 

нахилена голова фото

Фото: Pexels

“Читати” людину можна не лише за рухами.

Чимало нам розповідає і міміка співрозмовника.

Але це вже зовсім інша історія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати брехню співрозмовника.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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Теги: жести, корисні поради, психологія
18.10.2021 11:17



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