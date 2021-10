Мова рухів: як “читати” людину по жестах

Про що говорять жести та рухи твого співрозмовника.

Вміння читати думки, безсумнівно, є однією з найбільш бажаних суперздібностей.

Погодься, кожен з нас хоч раз мріяв розкусити свого співрозмовника або ж просто збагнути, що він там собі мислить.

Та чи знав(-ла) ти, що це все не так неможливо, як здається на перший погляд?

Рухи та жести здатні зняти маску з кожної людини.

Тож, щоб бачити свого співрозмовника наскрізь достатньо уважності й елементарних азів невербальної поведінки.

Саме про останнє Ранок у Великому Місті зараз розповість.

При цьому ноги можуть залишатися на місці. Тіло все одно інтуїтивно потягнеться вперед, якщо людина готова йти на контакт.

Можливо, спірозмовнику некомфортна твоя компанія або йому набридла тема розмови.

Часто така демонстративна поведінка служить виразом нешанобливості до авторитетів.

Тут є кілька варіантів.

Якщо чоловік робить так у компанії симпатичної жінки, то, ймовірно, вона йому подобається.

Або ж він щойно збрехав чи хоче хутчіш покинути своїх співрозмовників.

Такі жести заспокоюють жінок, які відчувають небезпеку, емоційний дискомфорт, страх або занепокоєння.

Так, цей жест притаманний не лише дітям. Свдічить він про сильне хвилювання.

Якщо між особами добрі стосунки, то нога, яка розташовується зверху, вказує на співрозмовника.

Якщо ж людині не подобається тема розмови, то вона змінює положення ніг таким чином, щоб стегно стало бар’єром.

Прийом може використовуватися як засіб підпорядкування, залякування або погрози.

“Читати” людину можна не лише за рухами.

Чимало нам розповідає і міміка співрозмовника.

Але це вже зовсім інша історія.

Фото: Pexels

