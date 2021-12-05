Від Залізної Людини до Шерлока Холмса. 7 найяскравіших ролей Роберта Дауні-молодшого

Найкращі ролі Роберта Дауні-молодшого — добірка від Ранку у Великому Місті.
На рахунку в Роберта Дауні-молодшого близько 70 кіноробіт.
Актор регулярно потрапляє до топу найбільш високооплачуваних зірок Голлівуду.
Шлях майбутньої знаменитості почався з невеликої ролі цуцика у фільмі батька-режисера.
Проте у великий кінематограф юнак потрапив після двадцяти.
Ми склали добірку найкращих ролей актора. Ці фільми точно вартують вашої уваги.
Найкращі фільми з Робертом Дауні-молодшим
Залізна Людина
Рік: 2008
Рейтинг IMDb: 7,8
Актор зіграв Тоні Старка — заможного та самозакоханого винахідника.
Старк — засновник корпорації, яка продає зброю. Зневажливо ставиться до людей, постійно розважається в казино.
Чоловік відправляється до Афганістану на презентацію нової рекетної системи.
Але згодом Тоні потрапляє в полон до терористів з допомогою своєї ж зброї.
Винахідник вирішує рятуватися, так народжується Залізна Людина.Також по темі: Від спокусниці до зірки фігурного катання. Добірка найкращих фільмів з Марго Роббі Без Титаніка. П'ять найкращих фільмів з Леонардо Ді Капріо Найбільш перспективний молодий актор. Добірка найкращих фільмів з Тімоті Шаламе
Образ цього героя знайшов продовження в інших фільмах кіновсесвіту Marvel, зокрема “Месниках”.
Цікавий факт: у дитинстві Роберт Дауні-молодший не любив коміксів і навіть розірвав один із журналів однокласника.
Іронічно, що це був графічний роман про Залізну Людину — персонажа, який приніс актору чи не найбільшу славу.
Чаплін
Рік: 1992
Рейтинг IMDb: 7,5
Стрічка, яка стала потужним поштовхом у кар’єрі молодого Роберта.
Актор постав в образі легендарного Чарлі Чапліна.
Події фільму охоплюють все життя кінозірки — бідне дитинство, роботу у водевілі, незрівнянний успіх, вимушений переїзд до Швейцарії та повернення до Голлівуду.
За цю роль Дауні номінували на “Оскар” та нагородили премією БАФТА.
Короткі історії
Рік: 1993
Рейтинг IMDb: 7,7
Фільм розповідає про людей, які мешкають в Лос-Анджелесі у другій половині дев’яностих.
У стрічці іронічно описані життя кількох сімей.
Долі абсолютно різних людей переплітаються за випадковим збігом обставин.
Та ще й у період, коли місто атакувала саранча.
Роберт Дауні-молодший у цій картині зіграв візажиста Білла.
Поцілунок навиліт
Рік: 2005
Рейтинг IMDb: 7,5
У стрічці актор виконав головну роль крадія-невдахи Генрі.
Генрі планував пограбувати магазин іграшок, але через помилку напарника спрацювала сигналізація, тож зловмисникам довелося втікати.
Співучасника вбиває місцева жителька.
А сам Генрі переховується від поліції на прослуховуванні акторів та успішно його проходить.
Так крадій потрапляє на голлівудську вечірку зірок, де зустрічає свою давню шкільну подругу.
Зодіак
Рік: 2007
Рейтинг IMDb: 7,7
Стрічка про реальну історію серійного вбивці зі Сан-Франциско. Він орудував у місті у 1960-1970-их роках.
Зловмисник називає себе Зодіаком і спілкується з поліцією через місцевих журналістів.
Зодіак надсилає їм зашифровані листи.
Дауні-молодший зіграв кримінального репортера Пола Ейвері.
Суддя
Рік: 2014
Рейтинг IMDb: 7,4
Дауні-молодший виконав роль успішного адвоката Генка Палмера.
Генк повертається до рідного міста на похорон матері і довідується, що його батька Джозефа, суддю, підозрюють в убивстві.
Чоловік вирішує залишитися та розібратися в тому, що відбулося.
Йому доведеться згадати забуте минуле та дізнатися правду про родичів, із якими він вже давно втратив зв’язок.
Шерлок Холмс
Рік: 2009
Рейтинг IMDb: 7,6
Актор перевтілився у легендарного детектива усіх часів — Шерлока Холмса.
Події фільму відбуваються в 1891 році.
Холмс та його друг доктор Ватсон борються з одним із найжорстокіших злочинців Лондона — лордом Блеквудом.
Той намагається знищити Парламент та захопити владу в країні.
Кінокартина була продовжена. У 2011 вийшов другий фільм — “Гра тіней”. Наразі ведуться зйомки третьої частини.
Нагадаємо, раніше ми писали про фільми з Мілою Йовович.
Фото: gifer