Від Залізної Людини до Шерлока Холмса. 7 найяскравіших ролей Роберта Дауні-молодшого

Найкращі ролі Роберта Дауні-молодшого — добірка від Ранку у Великому Місті.

На рахунку в Роберта Дауні-молодшого близько 70 кіноробіт.

Актор регулярно потрапляє до топу найбільш високооплачуваних зірок Голлівуду.

Шлях майбутньої знаменитості почався з невеликої ролі цуцика у фільмі батька-режисера.

Проте у великий кінематограф юнак потрапив після двадцяти.

Ми склали добірку найкращих ролей актора. Ці фільми точно вартують вашої уваги.

Рік: 2008

Рейтинг IMDb: 7,8

Актор зіграв Тоні Старка — заможного та самозакоханого винахідника.

Старк — засновник корпорації, яка продає зброю. Зневажливо ставиться до людей, постійно розважається в казино.

Чоловік відправляється до Афганістану на презентацію нової рекетної системи.

Але згодом Тоні потрапляє в полон до терористів з допомогою своєї ж зброї.

Винахідник вирішує рятуватися, так народжується Залізна Людина.

Образ цього героя знайшов продовження в інших фільмах кіновсесвіту Marvel, зокрема “Месниках”.

Цікавий факт: у дитинстві Роберт Дауні-молодший не любив коміксів і навіть розірвав один із журналів однокласника.

Іронічно, що це був графічний роман про Залізну Людину — персонажа, який приніс актору чи не найбільшу славу.

Рік: 1992

Рейтинг IMDb: 7,5

Стрічка, яка стала потужним поштовхом у кар’єрі молодого Роберта.

Актор постав в образі легендарного Чарлі Чапліна.

Події фільму охоплюють все життя кінозірки — бідне дитинство, роботу у водевілі, незрівнянний успіх, вимушений переїзд до Швейцарії та повернення до Голлівуду.

За цю роль Дауні номінували на “Оскар” та нагородили премією БАФТА.

Рік: 1993

Рейтинг IMDb: 7,7

Фільм розповідає про людей, які мешкають в Лос-Анджелесі у другій половині дев’яностих.

У стрічці іронічно описані життя кількох сімей.

Долі абсолютно різних людей переплітаються за випадковим збігом обставин.

Та ще й у період, коли місто атакувала саранча.

Роберт Дауні-молодший у цій картині зіграв візажиста Білла.

Рік: 2005

Рейтинг IMDb: 7,5

У стрічці актор виконав головну роль крадія-невдахи Генрі.

Генрі планував пограбувати магазин іграшок, але через помилку напарника спрацювала сигналізація, тож зловмисникам довелося втікати.

Співучасника вбиває місцева жителька.

А сам Генрі переховується від поліції на прослуховуванні акторів та успішно його проходить.

Так крадій потрапляє на голлівудську вечірку зірок, де зустрічає свою давню шкільну подругу.

Рік: 2007

Рейтинг IMDb: 7,7

Стрічка про реальну історію серійного вбивці зі Сан-Франциско. Він орудував у місті у 1960-1970-их роках.

Зловмисник називає себе Зодіаком і спілкується з поліцією через місцевих журналістів.

Зодіак надсилає їм зашифровані листи.

Дауні-молодший зіграв кримінального репортера Пола Ейвері.

Рік: 2014

Рейтинг IMDb: 7,4

Дауні-молодший виконав роль успішного адвоката Генка Палмера.

Генк повертається до рідного міста на похорон матері і довідується, що його батька Джозефа, суддю, підозрюють в убивстві.

Чоловік вирішує залишитися та розібратися в тому, що відбулося.

Йому доведеться згадати забуте минуле та дізнатися правду про родичів, із якими він вже давно втратив зв’язок.

Рік: 2009

Рейтинг IMDb: 7,6

Актор перевтілився у легендарного детектива усіх часів — Шерлока Холмса.

Події фільму відбуваються в 1891 році.

Холмс та його друг доктор Ватсон борються з одним із найжорстокіших злочинців Лондона — лордом Блеквудом.

Той намагається знищити Парламент та захопити владу в країні.

Кінокартина була продовжена. У 2011 вийшов другий фільм — “Гра тіней”. Наразі ведуться зйомки третьої частини.

Нагадаємо, раніше ми писали про фільми з Мілою Йовович.

Фото: gifer

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.