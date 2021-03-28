Від інопланетянки до Міледі. Найкращі фільми з Мілою Йовович

Найкращі фільми з Мілою Йовович – добірка Ранку у Великому Місті.

Голлівудська зірка Міла Йовович завоювала особливу увагу в українців.

Знаменитість народилася в Києві і провела там перші п’ять років життя.

Ми склали топ фільмів із актрисою.

Найкращі фільми з Мілою Йовович

П’ятий елемент (1997)

Одна з ключових стрічок у фільмографії Йовович.

Сюжет: ХХІІІ століття. Землі загрожує повне знищення.

На великій швидкості до неї наближається величезна вогняна куля, що є втіленням абсолютного зла.

Всі спроби військових знищити об’єкт зазнають невдачі.

Незабаром з’ясовують, що його для його ліквідації потрібні п’ять елементів.

Чотири з них – основні стихії землі, а п’ятий – ідеальна істота.

Нею виявляється красива і дуже мила дівчина Лілу, на плечах якої тепер лежить дуже відповідальна місія – порятунок цілої планети.

Допомагати їй в цьому будуть відставний військовий Корбен Даллас і неуважний священник, який постійно потрапляє в безглузді ситуації.

Жанна д’Арк (1999)

Історична драма про національну героїню Франції Жанну д’Арк.

Міла Йовович виконала головну роль.

Сюжет: Жанна д’Арк повертається з прогулянки і бачить, що її село палає у вогні.

Вона повертається додому і стає свідком вбивства і зґвалтування своєї старшої сестри.

Дівчина втікає від загарбників і приходить до монастиря.

Сповідається священнику і каже, що вона хотіла би пробачити вбивцям, але не може.

Жанна вирушає в Шинон і просить прийняти її в армію.

Юна дівчина разом із двома загонами солдатів завдає кілька нищівних поразок англійцям.

Згодом вона звільняє Орлеан.

Народ захоплюється Жанною, але доля готує дівчині новий удар – зраду.

Оселя зла (2002)

Перший фільм епічної саги про пригоди героїні Міли Йовович.

Фільм став відкриттям року в жанрі фантастичних трилерів.

Сюжет: події відбуваються в гігантському підземному дослідницькому центрі-«мурашнику».

Науковці під землею ведуть роботи над новим жахливим вірусом, який здатний змінювати людину шляхом мутації.

Але щось пішло не так. Вірус виривається на свободу.

Люди перетворюються на ненажерливих зомбі.

Починається тотальна м’ясорубка.

Ідеальна втеча (2009)

Пригодницький детектив з елементами трилера.

Сюжет: пара закоханих вирушає у весільну подорож.

Спочатку новоспечене подружжя насолоджується кришталевим океаном, яскравим сонцем та дружніми аборигенами.

Однак згодом молодята отримують застереження, що на острові перебуває серійний вбивця.

Вони не звертають на це уваги.

За таку легковажність їм доведеться поплатитися.

Мушкетери (2011)

Чергова екранізація одноіменного роману Александра Дюма.

Міла Йовович з’явилася в образі Міледі.

Сюжет: події фільму розгортаються на початку XVII століття.

Мушкетери Атос, Портос, Араміс були звільнені зі служби за неякісно виконану роботу.

Через рік син д’Артаньяна відправляється до Парижа, щоб стати таким же мушкетером як і його батько.

За щасливим збігом обставин юнак зустрічається з Атосом, Портосом й Арамісом.

Разом із д’Артаньяном вони мають захистити честь королеви, яка повинна одягнути намисто на бал-карнавал.

Хеллбой (2019)

Пригодницький бойовик із елементами фантастики.

Сюжет: Хеллбой працює агентом в Бюро паранормальних розслідувань.

Однак він – один із найбільш проблемних співробітників організації.

Останню місію в Мексиці він провалив, але отримав нове завдання і вирушив до Англії, де з’явилися три гігантських утворення.

Там він стикається з Кривавою Королевою – воскреслою давньою чарівницею, яка мріє помститися всьому світу за роки, проведені в ув’язненні.

Хеллбою слід зупинити могутню чарівницю, поки вона не зруйнувала все на своєму шляху.

Допоможуть йому в цьому медіум Аліса і перевертень Бен.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми про Італію.

Фото: IMDb

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