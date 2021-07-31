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ICTV Ранок 31.07.2021 19:35
31.07.2021 19:35
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Знайди свій “метч”: ТОП-5 додатків для онлайн-знайомств


В епоху суцільної діджиталізації у режим онлайн переходить усе — робота, навчання, корпоративи і навіть пошук кохання.

Ти можеш бути прихильником чи противником знайомств у Інтернеті, але заперечити факт їх актуальності у період пандемії тобі не під силу.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував добірку безкоштовних додатків, які допоможуть знайти співрозмовника, друга або й навіть свою половинку.

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ТОП-5 додатків для знайомств

Tinder

Почнемо з того самого додатку, який своїм легендарним “свайпом” змінив традиційні знаймства назавжди.

В Україну він зайшов у 2015 році, і практично одразу став популярним.

Реєструватися у Tinder можуть навіть діти від 13 років, але для них пошук кандидатур обмежений у діапазоні 13-17 років.

Якщо ж тобі вже є 18, то перед тобою — величезний простір можливостей.

Хочеш — знайомся з іноземця, хочеш — спілкуйся із тим, хто зовсім поруч.

Як стверджує Tinder, тут вже створено понад 55 мільярдів пар, тому успіхів!

Tinder фото

Badoo

На черзі найпопулярніша у світі соціальна мережа з 468 мільйонами зареєстрованих користувачів.

Одною з основних переваг додатку є те, що під час реєстрації користувач обирає — хоче він зустріти нових людей, щоб з ними зустрічатися або ж просто дружити.

Завдяки цій функції можна не хвилюватись, що у тебе і співрозмовника будуть різні цілі.

Але найбільше прихильники Badoo люблять його за можливість бачити геолокацію та контактувати з людьми, які живуть ледь не на сусідній вулиці.

Погодься, це робить онлайн-знайомства більш реалістичними.

UkraineDate

Тепер до менш популярного, зате суто українського додатку знайомств.

UkraineDate покликаний допомогти людям українського і західного походження знайти свою ідеальну пару.

Можливо ти мешкаєш за кордоном і сумуєш за рідним менталітетом? Тоді можеш поспілкуватись із співвітчизниками онлайн.

Або навпаки — хочеш розповісти про свою Батьківщину іноземцям, якій у ній щиро зацікавлені? Теж сміливо реєструйся.

онлайн-знайомства фото

Airtripp

До речі, про знайомства з іноземцями.

Найкращий у цій сфері додаток Airtripp.

Він дозволяє подорожувати, вивчати різноманітні менталітетні та культурні особливості. І все це у режимі онлайн!

До того ж неможливо оминути скарбничку подарунків, де збираються бонуси на безкоштовний квиток у заповітну країну.

Усе просто: твій співрозмовник може дарувати тобі віртуальні подарунки, які автоматично наближають тебе до мрії!

Hater

І наостанок один з найбільш незвичних додатків.

Він підшукує для тебе потенційних друзів, спираючись не на те, що ти любиш, а зовсім навпаки на те, що терпіти не можеш.

Таку креативну ідею вигадав комік Брендан Алпер.

Тож не сумнівайся — нудно не стане.

хлопець у телефоні фото

Проте не слід забувати, що онлайн-знайомства можуть бути доволі небезпечним.

Тому перед тим, як занурюватися у віртуальну дружбу та кохання, ознайомся із базовими правилами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно знайомитися в Інтернеті.

Фото: Pexels

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Теги: знайомство, кохання, мобільні додатки
31.07.2021 19:35



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