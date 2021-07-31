Знайди свій “метч”: ТОП-5 додатків для онлайн-знайомств

В епоху суцільної діджиталізації у режим онлайн переходить усе — робота, навчання, корпоративи і навіть пошук кохання.
Ти можеш бути прихильником чи противником знайомств у Інтернеті, але заперечити факт їх актуальності у період пандемії тобі не під силу.
Саме тому Ранок у Великому Місті підготував добірку безкоштовних додатків, які допоможуть знайти співрозмовника, друга або й навіть свою половинку.Також по темі: Обробка фото на телефоні: 5 безкоштовних додатків для ідеальних знімків Як вийти заміж: практичні поради від психолога Самоорганізація, монтаж, фінанси: Мобільні додатки, які спростять твоє життя
ТОП-5 додатків для знайомств
Tinder
Почнемо з того самого додатку, який своїм легендарним “свайпом” змінив традиційні знаймства назавжди.
В Україну він зайшов у 2015 році, і практично одразу став популярним.
Реєструватися у Tinder можуть навіть діти від 13 років, але для них пошук кандидатур обмежений у діапазоні 13-17 років.
Якщо ж тобі вже є 18, то перед тобою — величезний простір можливостей.
Хочеш — знайомся з іноземця, хочеш — спілкуйся із тим, хто зовсім поруч.
Як стверджує Tinder, тут вже створено понад 55 мільярдів пар, тому успіхів!
Badoo
На черзі найпопулярніша у світі соціальна мережа з 468 мільйонами зареєстрованих користувачів.
Одною з основних переваг додатку є те, що під час реєстрації користувач обирає — хоче він зустріти нових людей, щоб з ними зустрічатися або ж просто дружити.
Завдяки цій функції можна не хвилюватись, що у тебе і співрозмовника будуть різні цілі.
Але найбільше прихильники Badoo люблять його за можливість бачити геолокацію та контактувати з людьми, які живуть ледь не на сусідній вулиці.
Погодься, це робить онлайн-знайомства більш реалістичними.
UkraineDate
Тепер до менш популярного, зате суто українського додатку знайомств.
UkraineDate покликаний допомогти людям українського і західного походження знайти свою ідеальну пару.
Можливо ти мешкаєш за кордоном і сумуєш за рідним менталітетом? Тоді можеш поспілкуватись із співвітчизниками онлайн.
Або навпаки — хочеш розповісти про свою Батьківщину іноземцям, якій у ній щиро зацікавлені? Теж сміливо реєструйся.
Airtripp
До речі, про знайомства з іноземцями.
Найкращий у цій сфері додаток Airtripp.
Він дозволяє подорожувати, вивчати різноманітні менталітетні та культурні особливості. І все це у режимі онлайн!
До того ж неможливо оминути скарбничку подарунків, де збираються бонуси на безкоштовний квиток у заповітну країну.
Усе просто: твій співрозмовник може дарувати тобі віртуальні подарунки, які автоматично наближають тебе до мрії!
Hater
І наостанок один з найбільш незвичних додатків.
Він підшукує для тебе потенційних друзів, спираючись не на те, що ти любиш, а зовсім навпаки — на те, що терпіти не можеш.
Таку креативну ідею вигадав комік Брендан Алпер.
Тож не сумнівайся — нудно не стане.
Проте не слід забувати, що онлайн-знайомства можуть бути доволі небезпечним.
Тому перед тим, як занурюватися у віртуальну дружбу та кохання, ознайомся із базовими правилами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно знайомитися в Інтернеті.
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