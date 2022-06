Бібілотека у кишені. ТОП-5 мобільних додатків для читання книг

Кращі платформи для читання книжок.

Можна скільки завгодно кричати про те, що той особливий запах, тактильні відчуття і особливу атмосферу, які дарують нам паперові книги, — не замінить ніщо.

А все ж заперечити практичність та комфорт мобільних додатків для читання — неможливо.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив поділитися із тобою списком найкрутіших електронних читалок.

Зберігай і визначайся, яку бібліотеку краще помістити у свою кишеню!

Почнемо із застосунку, який дає величезний простір можливостей не лише для книгоманів.

У додатку 130 тисяч книг у бібліотеці, з них 22 тисячі — у вільному доступі.

Також є вітрини з електронними журналами на різний смак, наукові матеріали та дитячі видання.

Після авторизації програма підбирає кращі безкоштовні книги під твої інтереси.

Додаток доступний, як для Android , так і для iOS.

Цей ресурс найкраще підходить для любителів стильного і сучасного оформлення.

Усі книги розміщені на поличках.

Інші звичні атрибути читальної зали тут теж є.

Можна користуватись закладками, додавати замітки і перекладати текст.

Завантажити додаток можна і для iOS , і для Android

А Wattpad рятує не лише тих, хто любить читати, а й тих, хто красиво пише.

Адже тут можна публікувати свої історії і знаходити поціновувачів власної творчості.

Також доречним є рейтинг від користувачів — можна читати коментарі, залишати свої відгуки, змінювати шрифт, фон.

Проте не вийде зробити замітку.

Варто додати, що Wattpad входить до ТОП-10 безкоштовних Android у Google Play в категорії “Книги”.

Завантажити додаток можна для Android та iOS

Цей застосунок — рай для перфекціоністів.

Ми не перебільшуємо.

ReadEra — це, напевно, найвпорядкованіша бібліотека.

У ній є сортування по авторах, список бажань, список книг у процесі читання і список файлів з усіма підтримуваними форматами.

Регулюється і колірна схема, шрифти, міжрядковий інтервал, вирівнювання тощо.

Додаток PocketBook Reader підтримує безліч форматів електронних книг: fb2, mobi, epub, txt, html.Android.

Також цей мобільний додаток дарує нам можливість слухати твори без нав’язливої ​​реклами.

Найцікавіше те, що у великій базі застосунку можна знайти навіть улюблені комікси.

Як і у житті — це мега зручно!

Фото: Pexels

