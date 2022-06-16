Бібілотека у кишені. ТОП-5 мобільних додатків для читання книг

Кращі платформи для читання книжок.
Можна скільки завгодно кричати про те, що той особливий запах, тактильні відчуття і особливу атмосферу, які дарують нам паперові книги, — не замінить ніщо.
А все ж заперечити практичність та комфорт мобільних додатків для читання — неможливо.
Тож Ранок у Великому Місті вирішив поділитися із тобою списком найкрутіших електронних читалок.
Зберігай і визначайся, яку бібліотеку краще помістити у свою кишеню!
ТОП-5 додатків для читання книг
MyBook
Почнемо із застосунку, який дає величезний простір можливостей не лише для книгоманів.
У додатку 130 тисяч книг у бібліотеці, з них 22 тисячі — у вільному доступі.
Також є вітрини з електронними журналами на різний смак, наукові матеріали та дитячі видання.
Після авторизації програма підбирає кращі безкоштовні книги під твої інтереси.
Можна створювати книжкові полиці і самостійно сортувати книги.
Додаток доступний, як для Android , так і для iOS.
Ebook Reader
Цей ресурс найкраще підходить для любителів стильного і сучасного оформлення.
Усі книги розміщені на поличках.
Інші звичні атрибути читальної зали тут теж є.
Можна користуватись закладками, додавати замітки і перекладати текст.
Єдине — у Ebook Reader доступний лише англійський інтерфейс.
Завантажити додаток можна і для iOS , і для Android
Wattpad
А Wattpad рятує не лише тих, хто любить читати, а й тих, хто красиво пише.
Адже тут можна публікувати свої історії і знаходити поціновувачів власної творчості.
Також доречним є рейтинг від користувачів — можна читати коментарі, залишати свої відгуки, змінювати шрифт, фон.
Проте не вийде зробити замітку.
Варто додати, що Wattpad входить до ТОП-10 безкоштовних Android у Google Play в категорії “Книги”.
Завантажити додаток можна для Android та iOS
ReadEra
Цей застосунок — рай для перфекціоністів.
Ми не перебільшуємо.
ReadEra — це, напевно, найвпорядкованіша бібліотека.Також по темі: Самоорганізація, монтаж, фінанси: Мобільні додатки, які спростять твоє життя 5 книг, які можна прочитати за 1 вечір (і запам’ятати надовго) Для продуктивного навчанння: 5 мобільних додатків, що полегшать життя школярам
У ній є сортування по авторах, список бажань, список книг у процесі читання і список файлів з усіма підтримуваними форматами.
Регулюється і колірна схема, шрифти, міжрядковий інтервал, вирівнювання тощо.
Щоправда завантажити додаток можна лише для Android.
PocketBook Reader: читалка
Додаток PocketBook Reader підтримує безліч форматів електронних книг: fb2, mobi, epub, txt, html.Android.
Також цей мобільний додаток дарує нам можливість слухати твори без нав’язливої реклами.
Найцікавіше те, що у великій базі застосунку можна знайти навіть улюблені комікси.
А також неможливо пройти повз функції позичання книг.
Як і у житті — це мега зручно!
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП додатків для вивчення української мови.
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