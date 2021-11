Оголена відсіч хейтерам. 56-річна Павліна Порізкова показала розкішну фігуру

Справжнього галасу в мережі наробила зірка 80-их — американська модель чеського походження Павліна Порізкова.

Так днями Павліна виклала на своїй сторінці повністю оголений знімок.

Ну, гаразд, не повністю. А в чоботах і з геометричними фігурами на інтимних місцях.

“Мені 56, і я живу своє найкраще життя. Після довгих років, проведених у турботі про інших, я нарешті можу потурбуватися про себе!” — написала Порізкова.

Таким чином модель вирішила відповісти усім критикам, які засуджують її занадто відверті знімки.

Але що б там ті хейтери не писали, вони не зможуть заперечити той факт, що на свої 56 Павліна точно не виглядає.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото легендарної Наомі Кемпбелл.

Фото: paulinaporizkov

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.