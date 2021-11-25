Оголена відсіч хейтерам. 56-річна Павліна Порізкова показала розкішну фігуру

Справжнього галасу в мережі наробила зірка 80-их — американська модель чеського походження Павліна Порізкова.
Так днями Павліна виклала на своїй сторінці повністю оголений знімок.
Ну, гаразд, не повністю. А в чоботах і з геометричними фігурами на інтимних місцях.
“Мені 56, і я живу своє найкраще життя. Після довгих років, проведених у турботі про інших, я нарешті можу потурбуватися про себе!” — написала Порізкова.
Таким чином модель вирішила відповісти усім критикам, які засуджують її занадто відверті знімки.
Але що б там ті хейтери не писали, вони не зможуть заперечити той факт, що на свої 56 Павліна точно не виглядає.Також по темі: Міні-сукня і розкішне декольте. Тіна Кароль зігріла підписників гарячим фото 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото
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Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото легендарної Наомі Кемпбелл.
Фото: paulinaporizkov