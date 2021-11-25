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ICTV Ранок 25.11.2021 20:20
25.11.2021 20:20
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Оголена відсіч хейтерам. 56-річна Павліна Порізкова показала розкішну фігуру

Оголена відсіч хейтерам. 56-річна Павліна Порізкова показала розкішну фігуру

Справжнього галасу в мережі наробила зірка 80-их — американська модель чеського походження Павліна Порізкова.

Так днями Павліна виклала на своїй сторінці повністю оголений знімок.

Ну, гаразд, не повністю. А в чоботах і з геометричними фігурами на інтимних місцях.

“Мені 56, і я живу своє найкраще життя. Після довгих років, проведених у турботі про інших, я нарешті можу потурбуватися про себе!” — написала Порізкова.

Таким чином модель вирішила відповісти усім критикам, які засуджують її занадто відверті знімки.

Але що б там ті хейтери не писали, вони не зможуть заперечити той факт, що на свої 56 Павліна точно не виглядає.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото легендарної Наомі Кемпбелл.

Фото: paulinaporizkov

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Теги: інстаграм зірок, модель, шоу-бізнес
25.11.2021 20:20



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