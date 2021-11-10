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ICTV Ранок 10.11.2021 20:05
10.11.2021 20:05
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Ну дуже солодка лавсторі! Джей Ло та Бена Аффлека вкотре заскочили за пристрасними обіймами

Ну дуже солодка лавсторі! Джей Ло та Бена Аффлека вкотре заскочили за пристрасними обіймами

52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний Бен Аффлек знову тішать підписників своєю красивою історією кохання.

Так днями папараці заскочили цю солоденьку парочку за “мімімі”.

Відео їх пристрасних поцілунків та обіймів біля літака вмить розлетілися мережею.

“Бенніфер” — так фанати охрестили парочку — прибули разом на приватний аеродром.

Як з’ясувалось згодом , відлітала тільки Джей Ло, а Бен приїхав просто, щоб її провести.

Хіба не зворушливо?

Які ж вони щасливі! — Коментують користувачі Instagram.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали більше про історію кохання Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: jlo, IMDb

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Теги: Бен Аффлек, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
10.11.2021 20:05



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