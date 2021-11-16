“Час сяяти”. Дженніфер Лопес вразила фігурою у білій шовковій сукні

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес потішила спокусливим образом.
Фотографіями зірка поділилась у своєму Інстаграм-акаунті.
Дженніфер з’явилась у Вегасі в білосніжні шовковій сукні з оголеною спиною на підборах.
—Час сяяти у Вегасі, — підписала Лопес.
Вбрання ідеально підкреслило пружні форми знаменитості.
За день допис втиг зібрати більше 2 мільйонів вподобань.Також по темі: Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 52 Ковбойський стиль. Дженніфер Лопес у сукні вершниці на червоній доріжці Стиль Кайлі Дженнер: добірка образів наймолодшої мільярдерки у світі
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за обіймами.
Фото: jlo