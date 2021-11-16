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ICTV Ранок 16.11.2021 20:20
16.11.2021 20:20
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“Час сяяти”. Дженніфер Лопес вразила фігурою у білій шовковій сукні

“Час сяяти”. Дженніфер Лопес вразила фігурою у білій шовковій сукні

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес потішила спокусливим образом.

Фотографіями зірка поділилась у своєму Інстаграм-акаунті.

Дженніфер з’явилась  у Вегасі в білосніжні шовковій сукні з оголеною спиною на підборах.

—Час сяяти у Вегасі, — підписала Лопес.

Вбрання ідеально підкреслило пружні форми знаменитості.

За день допис втиг зібрати більше 2 мільйонів вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за обіймами.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
16.11.2021 20:20



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