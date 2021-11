“Час сяяти”. Дженніфер Лопес вразила фігурою у білій шовковій сукні

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес потішила спокусливим образом.

Фотографіями зірка поділилась у своєму Інстаграм-акаунті.

Дженніфер з’явилась у Вегасі в білосніжні шовковій сукні з оголеною спиною на підборах.

Вбрання ідеально підкреслило пружні форми знаменитості.

За день допис втиг зібрати більше 2 мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: jlo

