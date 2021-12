Мармурове обличчя? Фанати захейтили Демі Мур за пластику

Американську актрису Демі Мур розкритикували за “штучне” обличчя.

Так днями зацькували прихильники в Інстаграмі відома 59-річну акторку.

Вона з’явилась нещодавно на церемонії вручення нагород у Лондоні.

Демі прийшла у розкішній сукні розшитій кристалами, що прямо сяяла.

То ж зірка вирішила похвалитися цими красивими знімками.

Однак чого там тільки не писали прихильники в коментарях.

І радили терміново змінити пластичного хірурга, і говорили, що схожа на ляльку.

Цей допис зібрав більше 208 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Демі Мур з декольте.

Фото: demimoore

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.