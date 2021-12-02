Мармурове обличчя? Фанати захейтили Демі Мур за пластику

Американську актрису Демі Мур розкритикували за “штучне” обличчя.
Так днями зацькували прихильники в Інстаграмі відома 59-річну акторку.
Вона з’явилась нещодавно на церемонії вручення нагород у Лондоні.
Демі прийшла у розкішній сукні розшитій кристалами, що прямо сяяла.
То ж зірка вирішила похвалитися цими красивими знімками.
Однак чого там тільки не писали прихильники в коментарях.
І радили терміново змінити пластичного хірурга, і говорили, що схожа на ляльку.
Цей допис зібрав більше 208 тисяч вподобань.Також по темі: Оце так форми. Демі Мур вразила чоловіків глибоким декольте Розкішна жінка. Демі Мур потішила фанатів знімками в купальнику Гарячий знімок. Сальма Гаєк похвалилася пишним декольте
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Нагадаємо, раніше ми показували фото Демі Мур з декольте.
Фото: demimoore