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ICTV Ранок 02.12.2021 19:15
02.12.2021 19:15
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Мармурове обличчя? Фанати захейтили Демі Мур за пластику

Мармурове обличчя? Фанати захейтили Демі Мур за пластику

Американську актрису Демі Мур розкритикували за “штучне” обличчя.

Так днями зацькували прихильники в Інстаграмі відома 59-річну акторку.

Вона з’явилась нещодавно на церемонії вручення нагород у Лондоні.

Демі прийшла у розкішній сукні розшитій кристалами, що прямо сяяла.

То ж зірка вирішила похвалитися цими красивими знімками.

Однак чого там тільки не писали прихильники в коментарях.

І радили терміново змінити пластичного хірурга, і говорили, що схожа на ляльку.

Цей допис зібрав більше 208 тисяч вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Демі Мур з декольте.

Фото: demimoore

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Теги: інстаграм зірок, Демі Мур, шоу-бізнес
02.12.2021 19:15



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