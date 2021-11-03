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ICTV Ранок 03.11.2021 19:15
03.11.2021 19:15
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Розкішні форми. Демі Мур похизувалась пишним декольте

Розкішні форми. Демі Мур похизувалась пишним декольте

Голлівудська акторка Демі Мур приємно вразила прихильників образом на черговому світському заході.

І фото в цьому наряді виклала в свій Інстаграм-блог.

В такому стильному вбрані 58-річна знаменитість вирішила привернути до себе увагу, відвідавши Нью-йоркський музеї сучасного мистецтва.

Зірка одягнула ніби діловий костюм, але так засвітила груди.

Про образ Мур зараз в мереж говорять усі.

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Тай зірка в принципі й сама не соромиться і залюбки виклала ці сторіз в своєму Інстаграмі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Демі Мур прощається з літом

Фото: demimoore

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Теги: інстаграм зірок, Деми Мур, шоу-бізнес
03.11.2021 19:15



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