Розкішні форми. Демі Мур похизувалась пишним декольте

Голлівудська акторка Демі Мур приємно вразила прихильників образом на черговому світському заході.

І фото в цьому наряді виклала в свій Інстаграм-блог.

В такому стильному вбрані 58-річна знаменитість вирішила привернути до себе увагу, відвідавши Нью-йоркський музеї сучасного мистецтва.

Зірка одягнула ніби діловий костюм, але так засвітила груди.

Про образ Мур зараз в мереж говорять усі.

Тай зірка в принципі й сама не соромиться і залюбки виклала ці сторіз в своєму Інстаграмі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: demimoore

