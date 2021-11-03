Розкішні форми. Демі Мур похизувалась пишним декольте

Голлівудська акторка Демі Мур приємно вразила прихильників образом на черговому світському заході.
І фото в цьому наряді виклала в свій Інстаграм-блог.
В такому стильному вбрані 58-річна знаменитість вирішила привернути до себе увагу, відвідавши Нью-йоркський музеї сучасного мистецтва.
Зірка одягнула ніби діловий костюм, але так засвітила груди.
Про образ Мур зараз в мереж говорять усі.Також по темі: Оце так форми. Демі Мур вразила чоловіків глибоким декольте Одразу 7 улюбленців! Демі Мур показала свій екіпаж чотирилапих Стильно та витончено. Моніка Беллуччі похвалилася пікантним декольте
Тай зірка в принципі й сама не соромиться і залюбки виклала ці сторіз в своєму Інстаграмі.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Демі Мур прощається з літом
Фото: demimoore