Гарячий знімок. Сальма Гаєк похвалилася пишним декольте

Голлівудська акторка Сальма Гаєк приємно шокувала своїх прихильників.
Гарячою світлиною зірка поділилась у своєму Інстаграм.
Хаєк виклалазнімок в купальнику в басейні і тут дуже важко відвести погляд від неї.
— Це не мій гардероб для фільму «Дім Gucci», але я все одно дуже рекомендую його, – наголосила Сальма.
Підписники зірки в захваті від її апетитних форм і закидали її компліментами в коментарях.
Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі фото Сальми Гайєк у купальнику.
Фото: salmahayek
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01.12.2021 20:20
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