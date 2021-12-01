УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 01.12.2021 20:20
01.12.2021 20:20
Поділитися

Гарячий знімок. Сальма Гаєк похвалилася пишним декольте

Гарячий знімок. Сальма Гаєк похвалилася пишним декольте

Голлівудська акторка Сальма Гаєк приємно шокувала своїх прихильників.

Гарячою світлиною зірка поділилась у своєму Інстаграм.

Хаєк виклалазнімок в купальнику в басейні і тут дуже важко відвести погляд від неї.

 — Це не мій гардероб для фільму «Дім Gucci», але я все одно дуже рекомендую його, – наголосила Сальма.

Підписники зірки в захваті від її апетитних форм і закидали її компліментами в коментарях.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі фото Сальми Гайєк у купальнику.

Фото: salmahayek

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Сальма Хайєк, шоу-бізнес
01.12.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь