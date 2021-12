Гарячий знімок. Сальма Гаєк похвалилася пишним декольте

Голлівудська акторка Сальма Гаєк приємно шокувала своїх прихильників.

Гарячою світлиною зірка поділилась у своєму Інстаграм.

Хаєк виклалазнімок в купальнику в басейні і тут дуже важко відвести погляд від неї.

Підписники зірки в захваті від її апетитних форм і закидали її компліментами в коментарях.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі фото Сальми Гайєк у купальнику.

Фото: salmahayek

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.